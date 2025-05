Ο κόσμος της Formula 1 κρύβει μερικές απίστευτες ιστορίες που δεν ξεφτίζουν όσα χρόνια και αν περάσουν.

Το Grand Prix Ισπανίας μας έχει χαρίσει μοναδικές ιστορίες, όπως το 1993 όταν στο βάθρο του ανέβηκαν για μοναδική φορά στην ιστορία της Formula 1 τρία από τα μεγαλύτερα ονόματα του μηχανοκίνητου αθλητισμού: Αλέν Προστ, Άιρτον Σένα, Μίκαελ Σουμάχερ.

Από το 2016 κερδίζουν στη Βαρκελώνη είτε ο Λούις Χάμιλτον είτε ο Μαξ Φερστάπεν, παράδοση που θέλει να σπάσει φέτος η McLaren.

Τη δεκαετία 2007-2016 συνέβη όμως στο Grand Prix Ισπανίας κάτι το μοναδικό: 10 αγώνες, 10 διαφορετικοί νικητές! Χαρακτηριστική η νίκη του Παστόρ Μαλντονάντο το 2012, στην τελευταία νίκη της Williams μέχρι σήμερα στην Formula 1.

