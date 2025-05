Η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Formula 1 συνεχίζεται και αυτό το τριήμερο με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να κατευθύνεται στη Βαρκελώνη της Ισπανίας.

Η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Formula 1 συνεχίζεται με το Grand Prix Ισπανίας το τριήμερο 30 Μαΐου με 1 Ιουνίου. Το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ ταξιδεύει στη Βαρκελώνη, μία παραδοσιακή πίστα του προγράμματος που αναδεικνύει τις πτυχές των μονοθεσίων.

Φέτος, η Ισπανία φιλοξενεί τον ένατο αγώνα της σεζόν και είναι ολοκληρώνει το δεύτερο triple-header της σεζόν. Στον αγώνα της Ισπανίας θα εφαρμοστεί επίσης η τεχνική ντιρεκτίβα της FIA για την ευκαμψία των αεροτομών, κάτι το οποίο μπορεί να επηρεάσει τη δυναμική των μονοθεσίων.

Γνωρίστε την πίστα της Βαρκελώνης

H χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου διεξάγει αγώνες στη Formula 1 από το 1967. Η Βαρκελώνη εντάχθηκε στο πρόγραμμα από το 1991 κι έκτοτε είναι αναπόσπαστο κομμάτι της. Η ιδιομορφία της πίστας είναι τέτοια που απαιτεί καλή αεροδυναμική απόδοση από τα μονοθέσια, ενώ είναι πολύ απαιτητική από τα ελαστικά. Δεν είναι τυχαίο που χαρακτηρίζεται ως μια ανοικτή αεροδυναμική σήραγγα ενώ για πολλά χρόνια διεξάγονταν εκεί χειμερινές δοκιμές.

Στη σημερινή μορφή η πίστα της Βαρκελώνης έχει μήκος 4.657 μέτρα και αποτελείται από 14 στροφές. Την Κυριακή στο Grand Prix οι οδηγοί θα διανύσουν συνολικά 66 γύρους. Τις περισσότερες νίκες στο Grand Prix Ισπανίας έχουν οι Μίκαελ Σουμάχερ και Λιούις Χάμιλτον με 6 στο σύνολο.

Νικητής το 2024 ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, o οποίος κατέχει το ρεκόρ πίστας με το 1:16,330.

Η Ισπανία μπορεί να αλλάξει όλη τη σεζόν

Οι ομάδες οδεύουν στο Grand Prix Ισπανίας με πολλά ερωτηματικά. Η νέα τεχνική ντιρεκτίβα της FIA ενδέχεται να ανακατέψει την τράπουλα της δυναμικής, ωστόσο δεν περιμένουμε δομικές αλλαγές. Τα φαβορί των προηγούμενων αγώνων θα είναι φαβορί και στη Βαρκελώνη, όμως θα έχει ενδιαφέρον πώς θα ανταπεξέλθουν στα νέα δεδομένα

Η McLaren Racing έχει το προβάδισμα, με τον Όσκαρ Πιάστρι να έχει προβάδισμα 3 βαθμών από τον Λάντο Νόρις στη βαθμολογία. Ο Μαξ Φερστάπεν έχασε έδαφος στο Μονακό, όμως βρίσκεται μόλις 25 βαθμούς μακριά από την κορυφή.

Στην Ισπανία περιμένουμε από την πλειονότητα των ομάδων να παρουσιάσουν σημαντικά πακέτα αναβαθμίσεων ώστε να βελτιώσουν την απόδοση των μονοθεσίων τους.

Τα ελαστικά του GP Ισπανίας

Ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, θα διαθέσει στις ομάδες τις C3 (μαλακή), C2 (μεσαία) και C1 (σκληρή) γόμες ελαστικών. Πρόκειται για τις πιο σκληρές γόμες στην γκάμα της ιταλικής φίρμας, όμως λόγω της απαιτητικής φύσης της διαδρομής δεν αποκλείεται να δούμε δύο στάσεις στα pits για αλλαγές ελαστικών.

Η τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα

To GP Ισπανίας θα μεταδοθεί ζωντανά από το ANT1+. Ακολουθήστε όλη τη δράση του δέκατου τριημέρου της σεζόν στο gMotion by Gazzetta, όπως επίσης τα LIVE σε κατατακτήριες δοκιμές και GP της Κυριακής.

Πρόγραμμα Grand Prix Ισπανίας σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 30 Μαΐου

14:30-15:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

18:00-19:00 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

Σάββατο 31 Μαΐου

13:30-14:30 – Τρίτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

17:00-18:00 – Κατατακτήριες Δοκιμές (LIVE 16:40)

Κυριακή 1 Ιουνίου

16:00 – Αγώνας (LIVE 15:30)

Φωτογραφίες: Mercedes-AMGF1/X