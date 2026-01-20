Γερμανικός ρεαλισμός: Η αναγκαία στροφή για τη διάσωση της ηλεκτροκίνησης
Για χρόνια, η ευρωπαϊκή στρατηγική βασίστηκε στην πεποίθηση ότι η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση μπορεί να επιτευχθεί μέσα από μια βίαιη και απόλυτη αποκοπή από κάθε τεχνολογία του παρελθόντος. Σήμερα, η Γερμανία αναλαμβάνει τον ρόλο του ρυθμιστή, παραδεχόμενη ότι ο δρόμος προς τις μηδενικές εκπομπές ρύπων απαιτεί έναν πιο ευέλικτο και ρεαλιστικό οδικό χάρτη.
Το νέο πρόγραμμα επιδοτήσεων ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ αποτελεί μια στρατηγική κίνηση θωράκισης της αγοράς. Το Βερολίνο επιλέγει να επαναφέρει εργαλεία που είχε αποσύρει πρόωρα, αναγνωρίζοντας ότι ο καταναλωτής χρειάζεται σταθερά βήματα και ουσιαστικά κίνητρα για να εμπιστευτεί τη νέα τεχνολογία.
Η αναγκαιότητα της υβριδικής γέφυρας
Η επιστροφή των επιδοτήσεων για τα Plug-in Hybrid (PHEV) και τα Range Extenders υπογραμμίζει τη σημασία των ενδιάμεσων λύσεων. Η κατάργηση των ενισχύσεων στα υβριδικά το 2022 βασίστηκε στην εκτίμηση ότι η αγορά είχε ωριμάσει επαρκώς για το πλήρες ηλεκτρικό άλμα. Η τωρινή αναδίπλωση αποδεικνύει ότι η ηλεκτροκίνηση παραμένει ο τελικός προορισμός, όμως η «γέφυρα» των PHEV κρίνεται απαραίτητη για τη διατήρηση της εμπορικής δυναμικής.
Τα οχήματα που προσφέρουν σημαντική ηλεκτρική αυτονομία για την καθημερινή χρήση αποτελούν την πιο πρακτική εισαγωγή στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης. Η Γερμανία επιλέγει να στηρίξει αυτή τη μεταβατική τεχνολογία, διασφαλίζοντας ότι ο εξηλεκτρισμός θα προχωρήσει με ρυθμούς που συμβαδίζουν με τις υφιστάμενες υποδομές και την οικονομική πραγματικότητα των νοικοκυριών.
Ελεύθερη αγορά και το ρίσκο του ανταγωνισμού
Η συμπερίληψη των κινεζικών μαρκών στο πρόγραμμα επιδοτήσεων αποτελεί την πιο τολμηρή πτυχή της νέας πολιτικής. Ενώ άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις (όπως η Γαλλία και η Ιταλία) οχυρώνονται πίσω από προστατευτικές διατάξεις, η γερμανική πλευρά επιλέγει να κρατήσει τις πόρτες της ανοιχτές. Πρόκειται για μια απόφαση που ιεραρχεί την επιτάχυνση της καθαρής μετακίνησης πάνω από τους τοπικούς περιορισμούς.
Αυτή η προσέγγιση στέλνει ένα σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση: η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα, ανεξάρτητα από την προέλευση του προϊόντος. Η Γερμανία αποδέχεται την πρόκληση του ανταγωνισμού, ποντάροντας στη δυναμική της ελεύθερης αγοράς για να καταστούν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα προσιτά στο ευρύ κοινό.
Η στροφή του Βερολίνου προσφέρει ένα πολύτιμο μάθημα για το μέλλον της αυτοκίνησης στην Ευρώπη. Η πράσινη μετάβαση παραμένει η μόνη βιώσιμη διέξοδος, αρκεί να υλοποιείται με σχέδια που σέβονται τις ανάγκες της αγοράς. Η ηλεκτροκίνηση θα κερδίσει οριστικά το στοίχημα μόνο όταν πάψει να αποτελεί ένα δαπανηρό προνόμιο και καθιερωθεί ως μια ρεαλιστική και προσβάσιμη επιλογή για κάθε οδηγό.
Ο Κώστας Παστρίμας μπήκε στο χώρο της δημοσιογραφίας λίγο πριν από την αλλαγή του αιώνα ως επιμελητής κειμένων σε ημερήσιες εφημερίδες. Λίγο αργότερα πέρασε «μπροστά» από τα κείμενα, γράφοντας κυρίως για αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, μηχανοκίνητα σπορ και όλα τα σχετικά με αυτά. Από νωρίς πίστεψε στη δύναμη του διαδικτύου, την εποχή που δεν ήταν ούτε κατά διάνοια όσο διαδεδομένο είναι πλέον, «χτίζοντας» τα μέσα που ήταν οι πρωτοπόροι της εποχής τους. Ανήκει στο δυναμικό της Liquid από το 2021.