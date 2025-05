Η μοναδική φορά που οι συγκεκριμένοι τρεις οδηγοί ανέβηκαν μαζί σε βάθρο αγώνα της Formula 1.

Με το Grand Prix Ισπανίας ολοκληρώνεται το τριήμερο 30 Μαΐου - 1 Ιουνίου το triple header της Formula 1, δηλαδή τρεις αγώνες χωρίς διακοπή. Στην Ισπανία οι Λούις Χάμιλτον και Μαξ Φερστάπεν μονοπωλούν τις νίκες τα τελευταία χρόνια, όμως το 1993 συνέβη κάτι στη Βαρκελώνη που δεν επαναλήφθηκε ποτέ.

Στις 9 Μαΐου εκείνου του έτους το Grand Prix Ισπανίας ολοκληρώθηκε με νικητή τον Αλέν Προστ (Williams-Renault), δεύτερο τον Άιρτον Σένα (McLaren-Ford) και τρίτο τον Μίκαελ Σουμάχερ (Benneton-Ford). Ήταν η μοναδική φορά που οι τρεις αυτοί οδηγοί ανέβηκαν μαζί στο βάθρο των νικητών, το οποίο έμεινε στην ιστορία ως «the legendary podium».

#OnThisDay in 1993...



Prost, Senna and Schumacher share the podium for the only time, in Spain 🏆#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/nyoeqYDTTp