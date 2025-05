O Βρετανός και ο Ολλανδός έχουν κερδίσει τους 10 από τους 11 τελευταίους αγώνες της Formula 1 επί ισπανικού εδάφδους.

Με το Grand Prix Ισπανίας στην πίστα της Βαρκελώνης ολοκληρώνεται το τριήμερο 30 Μαΐου - 1 Ιουνίου το δεύτερο triple header της σεζόν στη Formula 1. Εκεί όπου η McLaren στοχεύει σε μία ακόμα νίκη, είτε με τον Λάντο Νόρις είτε με τον Όσκαρ Πιάστρι.

Η βρετανική ομάδα έχει υπέρ της το μομέντουμ αλλά και τη δυναμική, όχι όμως την παράδοση. Στους 11 τελευταίους αγώνες της F1 επί ισπανικού εδάφους έχουν κερδίσει μόνο η Mercedes (7 φορές) και η Red Bull Racing (4 φορές)! Οι 10 από τις 11 νίκες κατέληξαν είτε στον Λούις Χάμιλτον είτε στον Μαξ Φερστάπεν (νικητής το 2015 αναδείχθηκε ο Νίκο Ρόσμπεργκ).

Η τελευταία φορά που οδηγός της McLaren ανέβηκε στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου ήταν ο Κίμι Ράικονεν το 2005.

Στην McLaren γνωρίζουν ότι για να νικήσουν στο Grand Prix Ισπανίας θα πρέπει να εξασφαλίσουν την pole position. Το πόσο δύσκολες είναι οι προσπεράσεις στη Βαρκελώνη αποτυπώνεται στο ακόλουθο στατιστικό: το 91,18% των αγώνων εκεί κατέληξαν σε όσους εκκίνησαν από την 1η ή τη 2η θέση!

