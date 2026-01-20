Η Suzuki Moto Greece παρουσιάζει τα Address 125, Avenis 125 και Burgman Street 125EX, τρεις επιλογές scooter 125cc για καθημερινή αστική μετακίνηση.

Η γκάμα scooter 125cc της Suzuki στην Ελλάδα ενισχύεται με το νέο Address 125, το ανανεωμένο Avenis 125 και το Burgman Street 125EX, τα οποία διατίθενται μέσω της Suzuki Moto Greece, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες καθημερινής μετακίνησης εντός πόλης.

Τα τρία μοντέλα τοποθετούνται στην κατηγορία των scooter που μπορούν να οδηγηθούν και με δίπλωμα αυτοκινήτου, δίνοντας έμφαση στη χρηστικότητα, την οικονομία και την ευκολία στην αστική χρήση.

Νέο Suzuki Address 125: Έμφαση στη χρηστικότητα και την οικονομία

Το νέο Address 125 επιστρέφει αναβαθμισμένο, διατηρώντας τον γνώριμο, πρακτικό χαρακτήρα του. Η Suzuki εστιάζει στη βελτίωση της καθημερινής εμπειρίας, με αλλαγές που αφορούν τόσο τον εξοπλισμό όσο και το μηχανικό σύνολο.

Στις βασικές αναβαθμίσεις περιλαμβάνονται ο πλήρης LED φωτισμός εμπρός και πίσω, νέο ψηφιακό LCD πίνακα οργάνων και κινητήρας συμβατός με τις προδιαγραφές EURO 5+, με αυξημένη ροπή στις χαμηλομεσαίες στροφές και χαμηλή κατανάλωση καυσίμου. Παράλληλα, η αναβαθμισμένη μετάδοση και οι νέοι αλουμινένιοι τροχοί συμβάλλουν σε καλύτερη επιτάχυνση και αποδοτικότητα.

Το νέο πλαίσιο είναι ελαφρύτερο κατά 1 κιλό, ενισχύοντας την ευελιξία στην πόλη, ενώ το ρεζερβουάρ των 5,3 λίτρων προσφέρει μεγαλύτερη αυτονομία. Ο αποθηκευτικός χώρος κάτω από τη σέλα φτάνει τα 24,4 λίτρα, καλύπτοντας βασικές ανάγκες μετακίνησης.

Το Address 125 διατίθεται σε Pearl Grace White, Metallic Mat Black No.2 και Metallic Mat Stellar Blue, με τιμή 2.295 ευρώ, συνοδευόμενο από 4 χρόνια εγγύηση και 2 χρόνια οδική βοήθεια.

Ανανεωμένο Avenis 125: Πιο δυναμική προσέγγιση στην πόλη

Για όσους αναζητούν πιο σπορ αισθητική και αίσθηση οδήγησης, το ανανεωμένο Avenis 125 τοποθετείται ως η πιο δυναμική πρόταση της Suzuki στην κατηγορία.

Διαθέτει ανανεωμένο κινητήρα EURO 5+, πλήρη LED φωτισμό και αιχμηρή σχεδίαση, ενώ ξεχωρίζει για το συνδυαστικό σύστημα πέδησης, που ενεργοποιεί ταυτόχρονα εμπρός και πίσω φρένο μέσω της αριστερής μανέτας, διατηρώντας τον έλεγχο στον αναβάτη.

Στο πρακτικό σκέλος, το Avenis 125 προσφέρει αποθηκευτικό χώρο κάτω από τη σέλα, δύο εμπρόσθιες θήκες και θύρα USB. Διατίθεται σε δύο χρωματικές επιλογές – Black/Titanium και Full Black – με τιμή 2.195 ευρώ, επίσης με 4 χρόνια εγγύηση και 2 χρόνια οδική βοήθεια.

Burgman Street 125EX: Άνεση και καθημερινή πρακτικότητα

Το Burgman Street 125EX συμπληρώνει τη γκάμα, απευθυνόμενο σε όσους δίνουν προτεραιότητα στην άνεση και την οικονομία καυσίμου στις καθημερινές μετακινήσεις.

Το μοντέλο διατίθεται σε τρεις ανανεωμένες αποχρώσεις (White, Mat Blue και Mat Black) και τοποθετείται ως η πιο «τουριστική» πρόταση της σειράς, χωρίς να χάνει τον αστικό του χαρακτήρα. Η τιμή του ανέρχεται στα 2.595 ευρώ, με την ίδια κάλυψη εγγύησης και οδικής βοήθειας.