Η Honda παρουσίασε τη μονάδα ισχύος με την οποία η Aston Martin θέλει να κατακτήσει την κορυφή της Formula 1, αφήνοντας όμως «θολά» τα κρίσιμα σημεία.

Σε μια λαμπρή τελετή στο Τόκιο, η Honda παρουσίασε για πρώτη φορά την RA626H, τη νέα μονάδα ισχύος για τη Formula 1 που θα σημάνει τη νέα της εποχή ως αποκλειστικός συνεργάτης της Aston Martin από το 2026.

Ένα «θολό» μυστήριο κάτω από το κάλυμμα

Η Honda έκανε κάτι που σπάνια βλέπουμε στην F1: έδειξε τον κινητήρα της σχεδόν γυμνό. Όμως, η γιαπωνέζικη πονηριά ήταν εκεί. Στις επίσημες φωτογραφίες (και στο video), ένα συγκεκριμένο τμήμα στο κάτω μέρος της μονάδας ήταν εσκεμμένα θολωμένο (blurred).

Τι κρύβεται εκεί; Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η Honda θέλει να κρατήσει επτασφράγιστο μυστικό τον τρόπο με τον οποίο έχει ενσωματώσει την MGU-K (το σύστημα ανάκτησης κινητικής ενέργειας). Με τους κανονισμούς του 2026 να καταργούν την MGU-H (ανάκτηση από τα καυσαέρια), η ηλεκτρική ισχύς πρέπει να αυξηθεί κατακόρυφα για να καλύψει το 50% της συνολικής δύναμης. Το πώς θα το πετύχουν αυτό χωρίς να αυξήσουν το βάρος ή να χαλάσουν την αεροδυναμική, είναι το «Ιερό Δισκοπότηρο» της νέας εποχής.

Το «πορτοκαλί κουτί» και η νέα ταυτότητα

Στην παρουσίαση κυριάρχησε ένα μεγάλο πορτοκαλί πλαίσιο, το οποίο φιλοξενεί το νέο πακέτο μπαταριών και τα ηλεκτρονικά ελέγχου. Είναι σαφώς μεγαλύτερο από το τωρινό, επιβεβαιώνοντας ότι το 2026 τα μονοθέσια θα είναι στην πραγματικότητα «υβριδικά θηρία» με τεράστια έμφαση στην ηλεκτρική ενέργεια.

Παράλληλα, η Honda παρουσίασε και ένα νέο λογότυπο για τις αγωνιστικές της δραστηριότητες (HRC), συμβολίζοντας τον μετασχηματισμό της εταιρείας προς την απόλυτη ηλεκτροκίνηση.

Η πρόκληση της Aston Martin

Για την Aston Martin του Λόρενς Στρολ, αυτός ο κινητήρας είναι το τελευταίο κομμάτι του παζλ. Μετά από χρόνια ως πελάτης της Mercedes, η ομάδα αποκτά πλέον έναν εργοστασιακό κινητήρα «ραμμένο και κομμένο» στα μέτρα του δικού της σασί.

Ωστόσο, οι Ιάπωνες παραμένουν προσγειωμένοι. Ο πρόεδρος του HRC, Κότζι Γουατανάμπε, παραδέχθηκε ότι η ανάπτυξη είναι μια σκληρή μάχη με τον χρόνο και ότι υπάρχουν ακόμα στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν μέχρι τις πρώτες δοκιμές.

Γιατί μας αφορά

Το 2026 η Formula 1 αλλάζει πρόσωπο. Η Honda, που «έδωσε φτερά» στη Red Bull και τον Μαξ Φερστάπεν, τώρα μετακομίζει απέναντι. Αν η RA626H αποδειχθεί τόσο ισχυρή όσο φαίνεται, τότε η Aston Martin (και ίσως ο Φερνάντο Αλόνσο, αν αντέχει ακόμα!) μπορεί να είναι ο επόμενος μεγάλος παίκτης που θα διεκδικήσει την κυριαρχία.