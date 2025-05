ZERO: Ετοιμοπαράδοτες ηλεκτρικές μοτοσικλέτες σε προνομιακές τιμές

Έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2025, οι μοτοσικλέτες ZERO προσφέρονται σε ειδικές τιμές που συμφέρουν -και δεν χρειάζεται να περιμένεις.

H ZERO, η πρώτη εταιρεία κατασκευής αμιγώς ηλεκτρικών μοτοσικλετών που ήρθε στη χώρα μας και αντιπροσωπεύεται από την Electromove, προχωρά σε μια εμπορική προσφορά με την ονομασία Go Electric Campaign 2025, για όλα τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα της.

Zero FX.



Η αμερικανική εταιρεία διαθέτει την πληρέστερη γκάμα ηλεκτρικών μοτοσικλετών, με μοντέλα σε όλες τις κατηγορίες -από μικρά dual sport έως superbikes και super adventure.

Zero SR/F.



Έως το τέλος Σεπτεμβρίου του 2025, όλες οι διαθέσιμες, ετοιμοπαράδοτες μοτοσικλέτες της μεγάλης γκάμας της μάρκας θα είναι διαθέσιμες σε προνομιακές τιμές, που ξεκινούν από τις 9.900 ευρώ. Στη συνέχεια, μπορείτε να δείτε τον αναλυτικό τιμοκατάλογο της προσφοράς με όλα τα μοντέλα.