Οι αναβάτες είχαν αφαιρέσει τις πινακίδες από τις μοτοσικλέτες μεγάλου κυβισμού - Πώς τους έπιασε η αστυνομία.

Στη σύλληψη τεσσάρων αναβατών μοτοσικλετών προχώρησε η Αστυνομία τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, στην λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος του ΣΕΦ. Οι συγκεκριμένοι αναβάτες κατηγορούνται για αυτοσχέδιους αγώνες (κόντρες) με μοτοσικλέτες μεγάλου κυβισμού, με ταχύτητες που ξεπερνούσαν τα 200 χλμ/ώρα.

Οι κόντρες ξεκίνησαν στην περιοχή της Βαρυμπόμπης και οι αστυνομικοί ακολούθησαν τις μοτοσικλέτες έως το ΣΕΦ, όπου προχώρησαν στις συλλήψεις.

Ποιες είναι οι ποινές για όσους ξεπερνούν τα 200 χλμ/ώρα

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής μετά από διερεύνηση περιστατικών μαζικής κίνησης δικύκλων, τα οποία συγκεντρώνονται μέσα από καλέσματα συμμετοχής σε κλειστές ομάδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, κινούμενα στο οδικό δίκτυο της Αττικής και έχοντας αφαιρέσει τις πινακίδες κυκλοφορίας με σκοπό την διεξαγωγή αυτοσχέδιων αγώνων και ελιγμών εντυπωσιασμού, έδρασε άμεσα οργανώνοντας ειδική εξόρμηση για τον εντοπισμό τους.

Στο πλαίσιο αυτό εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της Ο.Ε.Π.Τ.Α. πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (26-9-2025) στην περιοχή της Βαρυμπόμπης δίκυκλες μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού να τελούν αυτοσχέδιους αγώνες, κινούμενοι με υπερβολική ταχύτητα άνω των 200χλμ/ώρα και ενεργώντας επικίνδυνους ελιγμούς και ελιγμούς εντυπωσιασμού (σούζες).

Αστυνομικοί ακολούθησαν με όλα τα μέτρα ασφαλείας τις δίκυκλες μοτοσυκλέτες σε όλη την κίνησή τους προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος με σοβαρό τραυματισμό των αναβατών και τις ακινητοποίησε επί της Λεωφ. Ποσειδώνος στο ύψος του ΣΕΦ.

Εκεί συνελήφθησαν -4- ημεδαποί οδηγοί και το Α’ Τμήμα Τροχαίας Πειραιά σχημάτισε δικογραφία σε βάρος τους για επικίνδυνη οδήγηση και για διατάραξη κοινής ησυχίας καθώς διαπιστώθηκε ότι οι δίκυκλες μοτοσυκλέτες στερούνται σιγαστήρα, προκαλώντας εκκωφαντικούς θορύβους από την κίνηση με ιλιγγιώδη ταχύτητα.