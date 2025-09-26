Κινούμαι Ηλεκτρικά 3: Πληρωμές σήμερα σε 940 δικαιούχους

Το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων πλησιάζει τα 6 εκατομμύρια ευρώ.

Σε νέα πληρωμή δικαιούχων στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ» προχωρά, σήμερα Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Συγκεκριμένα, με την 10η απόφαση έγκρισης πίστωσης, θα πιστωθεί στους λογαριασμούς 940 δικαιούχων του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», το ποσό των 5.828.072,17 ευρώ. Από αυτά, το ποσό των 3.330.552,89 ευρώ αφορά 682 φυσικά πρόσωπα και το ποσό των 2.497.519,28 ευρώ αφορά 258 νομικά πρόσωπα. Συνολικά θα επιδοτηθούν 1.072 ηλεκτρικά οχήματα.

Συνολικά, από την έναρξη του Προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», τον Ιούνιο του 2024, έχουν καταβληθεί ενισχύσεις ύψους 38.134.594,56 ευρώ.