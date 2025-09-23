Πού μπορείτε να οδηγήσετε 129 διαφορετικές μοτοσικλέτες

Με τη συμμετοχή όλων των μεγάλων εταιρειών, το Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου θα φιλοξενήσει το σημαντικότερο event μοτοσικλέτας στην Ελλάδα.

Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί το 4ο Adventure Meeting 2025 και το Λαύριο θα μετατραπεί στο κέντρο της ελληνικής μοτοσικλετιστικής σκηνής. Στο Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου θα πραγματοποιηθεί η μεγαλύτερη διοργάνωση για τους φίλους της περιπέτειας και της μοτοσυκλέτας, σε μια γιορτή που φιλοδοξεί να συγκεντρώσει χιλιάδες επισκέπτες.

Όλες οι μεγάλες εισαγωγικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα συμμετέχουν ενεργά, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να οδηγήσει τα πιο πρόσφατα μοντέλα τους. Ο αριθμός των διαθέσιμων μοτοσυκλετών για δοκιμή φτάνει τις 129, αριθμός-ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα. Από adventure και touring μέχρι naked και scooter, η ποικιλία καλύπτει κάθε κατηγορία και ανάγκη. Η διοργάνωση στοχεύει να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την αγορά, αλλά και μια μοναδική εμπειρία για το κοινό, συνδυάζοντας τεχνολογία, οδηγική απόλαυση και το πάθος που ενώνει όλους τους φίλους της μοτοσυκλέτας.

Ακολουθεί αλφαβητική λίστα των εταιρειών και των μοτοσυκλετών (τελική λίστα). Ενδέχεται να προστεθούν και άλλες μοτοσυκλέτες / εταιρίες τις επόμενες μέρες.

APRILIA - 3

SR GT 200 Sport, Tuareg 660, Tuareg 660 Rally

BMW - 7

F800GS, F900GS, F900XR, R12 G/S, R1300GS, R1300GSA (2)

CF MOTO - 9

450ΜΤ (2), 700MT (2), 800MT Explore, 800MT Sport, 800MT-X (High seat) (2), 800MT-X (Low seat)

HARLEY-DAVIDSON

Pan America Special, Pan America ST

HONDA - 31

ADV350 (3), CL500, CRF1100 Africa Twin DCT ADV (4), CRF1100 Africa Twin DCT (2), CRF1100 Africa Twin E-SUSP Manual, CRF300 Rally, CRF300L, GB350S (2), NC750X DCT (3), NX500 (5), X-ADV 750 (4), XL750 Transalp (4)

HUSQVARNA - 5

Norden 901, Norden 901 EXP, Svartpilen 401 (2), Svartpilen 801

KTM - 15

1290 SADV S, 390 ADV Spoke, 390 Adventure, 390 Adventure R (2), 390 Adventure X (3), 390 Enduro R (2), 790 Adventure (3), 890 Adventure, 890 Adventure R

KOVE - 4

450 Rally, 800 Rally, 800X Pro, Maverick 510X

MOTO GUZZI - 3

Stelvio, Stelvio Duecento Tributo, V85 Strada

QJ MOTOR – 2

ATR200X, SRT600 SX

ROYAL ENFIELD - 7

Bear 650 (2), Guerilla 450 (2), Himalayan 450 (2), HNTR 350

SUZUKI - 18

DRZ-4S (2), DRZ-4SM (2), GSX-S1000 GX (2), V-Strom 1050, V-Strom 1050DE (2), V-Strom 650, V-Strom 650XT, V-Strom 800 (3), V-Strom 800DE (4)

SYM - 2

ADX 300, ADX GT 400

VOGE - 9

300Rally, DS525X, DS625X (2), DS800X Rally (3), DS900X (2)

YAMAHA - 12

Tenere 700 (2), Tenere 700 Low, Tenere 700 Rally, Tracer 7 (2), Tracer 7 GT, Tracer 9, Tracer 9 GT, Tracer 9 GT Plus, Tracer 9 GT Y-AMT, XSR125

ZONTES - 2

703F, G368

Πως θα τις οδηγήσετε; Ελάτε στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου, στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου, και μόλις εισέλθετε στον χώρο, θα μπορείτε να εγγραφείτε ηλεκτρονικά, επιλέγοντας την μοτοσυκλέτα που επιθυμείτε.

Οι δοκιμές ξεκινούν στις 10:00 και τελειώνουν στις 18:00 κάθε μέρας (αναχώρηση τελευταίου group), αλλά για όσους θέλουν να οδηγήσουν στο πρώτο group, θα πρέπει να εισέρχονται στον χώρο από τις 9:15. (Η έκθεση ανοίγει στις 10:00)

Αποκτήστε τα εισιτήρια σας ηλεκτρονικά ώστε να γλυτώσετε χρόνο στην είσοδο και να είσαστε από τους πρώτους που θα κάνουν εγγραφή για Test Ride.

Γενική είσοδος: 8 ευρώ

Παιδιά έως 13 ετών δωρεάν

Διοργάνωση: BIKEIT