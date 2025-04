Δείτε πώς θα παραταχθούν οι μονομάχοι της Formula 1 στο πεδίο μάχης του Σακχίρ για το τέταρτο Grand Prix της φετινής αγωνιστικής σεζόν.

Μονάχα λίγες ώρες απέμειναν για την εκκίνηση του Grand Prix Μπαχρέιν. Ο τέταρτος αγώνας της φετινής χρονιάς της Formula 1 αναμένεται με αγωνία και οι κατατακτήριες δοκιμές οι οποίες έγιναν το Σάββατο μας έδωσαν μία συναρπαστική κατάταξη. Η σημερινή μάχη στο Σακχίρ θα έχει διάρκεια 56 γύρους.

Από θέση ισχύος θα εκκινήσει ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren Racing. O Αυστραλός πέτυχε τη δεύτερη pole position του στο 2025 με έναν εξαιρετικό χρόνο και σήμερα θέλει να ανέβει στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου. Δίπλα του θα έχει τον Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari, ο οποίος ψάχνει το πρώτο βάθρο της σεζόν.

Our front row has arrived... 👀 #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/R04chEOdaN

Ο Τζορτζ Ράσελ εκκινεί 3ος και δίπλα του θα βρίσκεται ο Πιέρ Γκασλί της Alpine, έπειτα από ποινή που δέχθηκε ο Βρετανός και ο teammate του, Κίμι Αντονέλι, μετά τις κατατακτήριες δοκιμές. Ο Λάντο Νόρις είναι στην 6η θέση και πίσω του θα έχει τον μεγάλο του αντίπαλο, Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος μοιράζεται την τέταρτη σειρά της εκκίνησης με τον Κάρλος Σάινθ της Williams. Οι Λιούις Χάμιλτον με Ferrari και Γιούκι Τσουνόντα με Red Bull θα εκκινήσουν από τις θέσεις 9 και 10.

The stage is set. Take a look at the Bahrain Grand Prix provisional starting grid 🚥#FIA #BahrainGP pic.twitter.com/NSstHqOuwv