Η Renault αποχαιρετά το 2025 με ρεκόρ

Το ηλεκτρικό Filante Record 2025 έκανε πάνω από 1.000 χιλιόμετρα χωρίς φόρτιση, σε συνθήκες που προσομοιάζουν αυτοκινητόδρομο.

Η Renault είναι έτοιμη να «μπει» στο 2026 με εντυπωσιακό τρόπο, καταγράφοντας νέο ρεκόρ αποδοτικότητας με το ηλεκτρικό πρωτότυπο Filante Record 2025. Το πειραματικό μοντέλο διένυσε 1.008 χιλιόμετρα σε λιγότερο από 10 ώρες, με μέση ωριαία ταχύτητα 102 km/h και κατανάλωση μόλις 7,8 kWh/100 km, χωρίς ενδιάμεση φόρτιση.

Το εγχείρημα πραγματοποιήθηκε στην πίστα δοκιμών της UTAC στο Μαρόκο, στις 18 Δεκεμβρίου 2025. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το Filante Record 2025 χρησιμοποίησε μπαταρία 87 kWh, ίδιου μεγέθους με εκείνη του Scenic E-Tech electric, αποδεικνύοντας πως τέτοια επίπεδα αυτονομίας είναι εφικτά σε ρεαλιστικές συνθήκες ταξιδιού. Στο τέλος της δοκιμής, η μπαταρία είχε ακόμη 11% διαθέσιμη ενέργεια, που αντιστοιχεί σε επιπλέον αυτονομία περίπου 120 χιλιομέτρων με ταχύτητες άνω των 100 km/h.

Το Filante Record 2025 λειτουργεί ως «εργαστήριο σε τροχούς», εστιάζοντας στην αεροδυναμική, στο χαμηλό βάρος (μόλις 1.000 kg) και στη χρήση προηγμένων τεχνολογιών όπως steer-by-wire και brake-by-wire, ελαφριά υλικά και ειδικά ελαστικά χαμηλής αντίστασης κύλισης. Σύμφωνα με τη Renault, τα δεδομένα και τα συμπεράσματα από το project θα αξιοποιηθούν άμεσα στην εξέλιξη μελλοντικών ηλεκτρικών μοντέλων παραγωγής.