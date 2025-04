Ο Όσκαρ Πιάστρι με τη McLaren επικράτησε ενός ταχύτατου Τζορτζ Ράσελ με τη Mercedes για να πάρει την πρώτη θέση της εκκίνησης στο Μπαχρέιν.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του GP Μπαχρέιν, του 4ου φετινού αγώνα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1, δεν εξελίχθηκε σε μονόλογο των McLaren, όπως αναμενόταν, αλλά σε μια εντυπωσιακή μάχη ανάμεσα στον Όσκαρ Πιάστρι, που πήρε τελικά την pole position για δεύτερη φορά φέτος, και του Τζορτζ Ράσελ, που έφερε τη Mercedes στη 2η θέση της εκκίνησης. Στην 3η θέση ανέβηκε ο Σαρλ Λεκλέρ με τη Ferrari, ενώ οι δύο πρώτοι της βαθμολογίας, Λάντο Νόρις και Μαξ Φερστάπεν, βρέθηκαν στην 6η και 7η θέση αντίστοιχα.

Οι πρώτοι γύροι στην πίστα του Μπαχρέιν έχουν πάντα έναν «αναγνωριστικό» χαρακτήρα, καθώς η πρόσφυση της πίστας αλλάζει πολύ όσο περνάει η ώρα. Έτσι, οι «δυνατοί» συνδυασμοί δεν βιάστηκαν για να βγουν στην πίστα.

Παρ’ όλα αυτά, στο Μπαχρέιν οι διαγραφές χρόνων λόγω υπέρβασης των ορίων της πίστας είναι πολύ συχνό φαινόμενο και όλοι έπρεπε να είναι προσεκτικοί, όπως κατάλαβαν καλά οι Φερστάπεν και Τσουνόντα, που χρειάστηκε να κάνουν και δεύτερη γρήγορη προσπάθεια.

