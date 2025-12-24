Η αύξηση της εμπλοκής της Toyota άναψε τη φημολογία, αλλά η αμερικανική ομάδα Formula 1 ξεκαθαρίζει τη θέση της ενόψει 2026.

Η πρόσφατη ανακοίνωση της Toyota για ενίσχυση της παρουσίας της στη Formula 1, με φόντο τους κανονισμούς του 2026, ήταν αρκετή για να επαναφέρει στο προσκήνιο σενάρια γύρω από το μέλλον της Haas F1 Team. Με αφορμή το γεγονός ότι η Toyota Gazzo Racing είναι πλέον βασικός χορηγός (title sponsor) της ομάδας, κάποια από αυτά έφτασαν μέχρι το ενδεχόμενο αλλαγής ιδιοκτησίας ή μετατροπής της ομάδας σε εργοστασιακό project της ιαπωνικής εταιρείας.

Η Haas, ωστόσο, έσπευσε να βάλει τέλος στη σεναριολογία, με επίσημη τοποθέτηση που δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών.

«Η Haas F1 Team δεν πωλείται και δεν υπάρχει καμία συζήτηση γύρω από αλλαγή ιδιοκτησίας», ανέφερε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος της ομάδας, υπογραμμίζοντας ότι ο Τζιν Χάας παραμένει πλήρως δεσμευμένος στο project της Formula 1.

Η φύση της συνεργασίας με την Toyota

Στην ίδια ανακοίνωση, η ομάδα ξεκαθαρίζει ότι οποιαδήποτε επαφή ή συνεργασία με την Toyota αφορά τεχνικό και στρατηγικό επίπεδο, χωρίς να συνδέεται με μετοχικές αλλαγές ή μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις τύπου εργοστασιακής ομάδας. Με απλά λόγια, πρόκειται για συνεργασία και όχι για προάγγελο εξαγοράς.

Το timing δεν είναι τυχαίο. Καθώς η Formula 1 πλησιάζει στη μεγάλη αλλαγή κανονισμών του 2026, το grid βρίσκεται σε φάση αναδιάταξης. Η είσοδος της Audi μέσω της Sauber, η έλευση της Cadillac και το αυξημένο ενδιαφέρον μεγάλων κατασκευαστών δημιουργούν εύφορο έδαφος για φήμες, ειδικά γύρω από ανεξάρτητες ομάδες όπως η Haas.



Παρακολουθήστε το βίντεο με την ανασκόπηση της σεζόν του 2025 της Formula 1 από την ομάδα του gmotion