Δηλώσεις του Χουάν Πάμπλο Μοντόγια πυροδοτούν συζήτηση για το μέλλον του Αυστραλού στη McLaren.

Οι φήμες γύρω από το μέλλον του Όσκαρ Πιάστρι άρχισαν να φουντώνουν μετά από δηλώσεις του Χουάν Πάμπλο Μοντόγια, ο οποίος υποστήριξε ότι ο Αυστραλός οδηγός και ο μάνατζέρ του, Μαρκ Γουέμπερ, βρίσκονται ήδη σε συζητήσεις με άλλη ομάδα της Formula 1.

Ο πρώην οδηγός της F1 ανέφερε ότι, κατά την άποψή του, υπάρχει δυσαρέσκεια για τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η σεζόν του Πιάστρι στη McLaren, ειδικά στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος. Κομβικό σημείο θεωρείται το ιταλικό Grand Prix, όπου η ομάδα ζήτησε από τον Αυστραλό να παραχωρήσει προτεραιότητα στον Λάντο Νόρις, απόφαση που φέρεται να επηρέασε ψυχολογικά και αγωνιστικά την πορεία του.

Παρότι η McLaren διατήρησε επίσημα πολιτική ισότητας μεταξύ των οδηγών της, μια σειρά περιστατικών –από τη στρατηγική διαχείριση αγώνων έως την έλλειψη παρέμβασης σε μάχες εντός πίστας– ενίσχυσε την αίσθηση ότι ο Νόρις είχε προτεραιότητα στη μάχη για τον τίτλο. Ο Πιάστρι, που είχε προηγηθεί στη βαθμολογία, είδε το προβάδισμά του να μετατρέπεται σε μειονέκτημα στο φινάλε της χρονιάς.

Ο Μοντόγια, ωστόσο, έσπευσε να τονίσει ότι το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι αν ο Γουέμπερ είναι δυσαρεστημένος, αλλά αν ο ίδιος ο Πιάστρι αισθάνεται έτοιμος να αμφισβητήσει τη θέση του στη McLaren. Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία ότι οι εμπειρίες του Γουέμπερ από τη δική του καριέρα –και ειδικά από τη συνύπαρξή του με τον Σεμπάστιαν Φέτελ στη Red Bull– δεν θα πρέπει να επηρεάσουν τις αποφάσεις του νεαρού Αυστραλού.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει καμία επίσημη επιβεβαίωση για επαφές με άλλη ομάδα. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η δυναμική στη McLaren και η διαχείριση δύο οδηγών πρώτης γραμμής θα αποτελέσουν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ζητήματα της επόμενης σεζόν.