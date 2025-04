Οι δύο οδηγοί της γερμανικής ομάδας τιμωρήθηκαν από τους αγωνοδίκες για παράβαση που έγινε στις κατατακτήριες δοκιμές του Σακχίρ.

Άσχημα νέα για τη Mercedes-AMG F1, καθώς τόσο ο Τζορτζ Ράσελ όσο και ο Κίμι Αντονέλι τιμωρήθηκαν μετά το τέλος των κατατακτήριων δοκιμών του Grand Prix Μπαχρέιν. Αμφότεροι δέχθηκαν ποινή μίας θέσης για τον αυριανό αγώνα για παράβαση που έγινε κατά τη διάρκεια του Q2.

O Ράσελ είχε πάρει τη 2η θέση στη μάχη της pole position και αύριο θα εκκινήσει 3ος, με τον Σαρλ Λεκλέρ να προβιβάζεται στην πρώτη σειρά της εκκίνησης δίπλα στον Όσκαρ Πιάστρι της McLaren.

O Αντονέλι είχε σημειώσει τον 4ο ταχύτερο χρόνο, αλλά αύριο θα εκκινήσει 5ος. Τη θέση του στη δεύτερη σειρά της εκκίνησης θα πάρει ο Πιέρ Γκασλί της Alpine, o οποίος έκανε μία εντυπωσιακή εμφάνιση το Σάββατο στο Μπαχρέιν.

