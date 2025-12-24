Πώς θα περάσουν οι γιορτές δίχως αγωνιστική δράση στη Formula 1 και το μηχανοκίνητο αθλητισμό; Σας έχουμε την απάντηση και σίγουρα θα την απολαύσετε.

Μία ακόμη χρονιά έφτασε στο τέλος της. Η περίοδος των εορτών έχει ξεκινήσει και όλοι μας έχουμε μπει σε κλίμα Χριστουγέννων. Αυτό σημαίνει πως υπάρχει έλλειψη αγωνιστικής δράσης στην πίστα, καθώς όλες οι ομάδες, όλων των πρωταθλημάτων παγκοσμίως ετοιμάζονται για την επόμενη χρονιά.

Πώς όμως θα αντέξουμε εμείς οι φίλοι των αγώνων δίχως δράση; Ήρθε η ώρα να «το ρίξουμε» στις ταινίες που έχουν θέμα το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Προαιρετική είναι η προβολή τους με παρέα, καθώς υπάρχουν αρκετοί εκεί έξω που δεν γνωρίζουν τι εστί μηχανοκίνητος αθλητισμός. Είναι μια καλή ευκαιρία μέσω μιας ταινίας να αποκτήσουν ενδιαφέρον και ποιος ξέρει, μπορεί να γίνουν φίλοι των αγώνων σύντομα.

Για την περίοδο των εορτών, σας ετοιμάσαμε μία λίστα με τις «must watch» ταινίας για τη Formula 1 και το μηχανοκίνητο αθλητισμό που πρέπει να δείτε

Rush

Μία από τις καλύτερες, αν όχι η καλύτερη ταινία για τη Formula 1 που έχει προβληθεί στη μεγάλη οθόνη. Διαδραματίζει το πρωτάθλημα του 1976 και την επική μονομαχία ανάμεσα στους Τζέιμς Χαντ της McLaren και του Νίκι Λάουντα της Scuderia Ferrari. Στο ρόλο του Βρετανού είναι ο Κρις Χέμσουορθ ενώ στου Αυστριακού ο Ντάνιελ Μπρουλ. Δράση, αγωνία, δράμα ανατροπές και πραγματικά μονοθέσια της εποχής να ανεβάζουν την ένταση του ήχου στα ύψη. Πρόκειται για μία «must watch» ταινία.

Ford vs Ferrari

Δέκα χρόνια πριν τη μεγάλη μάχη Τζέιμς Χαντ-Νίκι Λάουντα, υπήρξε μία τιτανομαχία ανάμεσα στις Ford και Ferrari. Πεδίο μάχης ήταν το Λε Μαν και ο θρυλικός 24ωρος αγώνας. Η ταινία διηγείται το ταξίδι και την προσπάθεια των Κεν Μάιλς (Κρίστιαν Μπέιλ) και Κάρολ Σέλμπι (Ματ Ντέιμον) να κατακτήσουν την κορυφή στους αγώνες αντοχής. Μία εξαιρετική ταινία που απευθύνεται σε όλους τους φίλους του motorsport, ενώ η σκηνοθεσία, το σενάριο και οι ερμηνείες των ηθοποιών θα κερδίσουν ακόμη κι αυτούς που δεν έχουν ιδέα από αγώνες.

F1: Η ΤΑΙΝΙΑ

Με τον λιτό τίτλο «F1», η ταινία του Τζόζεφ Κοσίνσκι (σκηνοθέτη του Top Gun: Maverick) κέρδισε μικρούς και μεγάλους τη φετινή χρονιά μεταφέροντας τη δράση της πίστας στη μεγάλη οθόνη με πρωτοφανή ρεαλισμό. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο συναντάμε τον Μπραντ Πιτ ως Σόνι Χέιζ, έναν βετεράνο οδηγό που επιστρέφει από την απόσυρση για να καθοδηγήσει έναν νεαρό ταλαντούχο δρομέα στην ομάδα «APXGP». Το project ξεχωρίζει για την ενεργή συμμετοχή του Λιούις Χάμιλτον στην παραγωγή, διασφαλίζοντας την αυθεντικότητα κάθε σκηνής.

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια πραγματικών Grand Prix, με ειδικά τροποποιημένα μονοθέσια, τοποθετώντας τον θεατή μέσα στο cockpit.

Senna

Ένας εκ των καλύτερων οδηγών στην ιστορία δεν θα μπορούσε να λείπει από τη λίστα. Η ταινία/ντοκιμαντέρ που κυκλοφόρησε για τον Άιρτον Σένα το 2010 διηγείται την ιστορία του Βραζιλιάνου θρύλου της Formula 1. Επικεντρώνεται στην καριέρα του που ξεκίνησε το 1984 έως και το θάνατό του στο Grand Prix Αγίου Μαρίνου στην Ίμολα το 1994. Περιλαμβάνει επίσης πλάνα αρχείου και βίντεο που παρέχονται από την οικογένεια Σένα, δίνοντας μια διαφορετική νότα στην ιστορία του οδηγού. Μιας και πιάσαμε τα ντοκιμαντέρ, προτείνουμε επίσης τα: Schumacher του 2021, McLaren του 2017 και Brawn - The Impossible Formula 1 Story του 2023.

Le Mans

Ο διάσημος Στιβ ΜακΚουίν ήταν γνωστός λάτρης των αγώνων ταχύτητας. Είχε πάρει μέρος σε διάφορους αγώνες σε δύο και τέσσερις τροχούς. Αξιοσημείωτη ήταν η 2η θέση που κατέκτησε στις 12 Ώρες του Σίμπρινγκ το 1970 οδηγώντας μια Porsche έχοντας σπασμένο πόδι. Ωστόσο οι δικηγόροι και οι μάνατζέρ του δεν του επέτρεψαν ποτέ να πάρει μέρος στον αγώνα που ήθελε περισσότερο από όλους να οδηγήσει: τις 24 Ώρες Λε Μαν. Για το λόγο αυτό δημιούργησε την ταινία «Le Mans» το 1971. Περιλαμβάνει αρκετό οπτικοακουστικό υλικό από τον αγώνα της προηγούμενης χρονιάς με αυτοκίνητα της εποχής, με την πλοκή να είναι άκρως δραματική. Το 2015 έκανε πρεμιέρα στις Κάννες το «Steve McQueen: The Man & Le Mans». Το φιλμ «μπαίνει» στο μυαλό του διάσημου ηθοποιού, ο οποίος προσπαθεί να πάρει τον έλεγχο της καριέρας του με τη δημιουργία της ταινίας για το Λε Μαν. Ακυκλοφόρητο υλικό και συνεντεύξεις με ανθρώπους της παραγωγής αφηγούνται το πώς γυρίστηκε η ταινία του 1971.

Driven

Δεν γινόταν να λείπει από τη λίστα μας η -πλέον καλτ- ταινία για τους αγώνες. Με θέμα το αμερικανικό Champ Cars (σημερινό Indycar) ακολουθούμε την καριέρα του Τζίμι Μπλάι (Κιπ Παντρού), η οποία δεν βρίσκεται στο καλύτερο «φεγγάρι» της. Για το λόγο αυτό η ομάδα επιστρατεύει τον Τζο Τάντο (Σιλβέστερ Σταλόνε), έναν βετεράνο οδηγό ο οποίος αναλαμβάνει το ρόλο του μέντορα για τον Μπλάι. Στόχος τους, να κερδίσουν τον πρωταθλητή, Μπο Μπράντενμπεργκ, σε μία ταινία με συγκρούσεις, πολλές «over the top» σκηνές με μονοθέσια να εκτοξεύονται στον αέρα, αλλά και φοβερούς ήχους μονοθεσίων.