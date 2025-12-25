WRC: H Hyundai βλέπει στο 2026 μια μεγάλη ευκαιρία

Οι επερχόμενοι κανονισμοί και η εμπειρία της ομάδας είναι παράγοντες που μπορούν να αλλάξουν τις ισορροπίες στο πρωτάθλημα.

Η Hyundai εκτιμά ότι το 2026 μπορεί να αποτελέσει σημείο καμπής για την παρουσία της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι, βλέποντας τη σεζόν όχι ως απλή αναμονή για τους κανονισμούς WRC27, αλλά ως πραγματική ευκαιρία αγωνιστικής ενίσχυσης.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ομάδας, Σιρίλ Αμπιτεμπούλ, η σταδιακή μετάβαση προς απλούστερα και χαμηλότερου κόστους αυτοκίνητα μειώνει τη σημασία της ακραίας τεχνολογικής υπεροχής και αναδεικνύει παράγοντες όπως η εμπειρία, η οργάνωση και η βαθιά γνώση των ράλι. Σε αυτό το περιβάλλον, η Hyundai θεωρεί ότι μπορεί να εκμεταλλευτεί τα δεδομένα που συγκέντρωσε το 2025, μια χρονιά που αποκάλυψε αδυναμίες αλλά προσέφερε πολύτιμα συμπεράσματα για το i20 N Rally1.

Reliving some of your favourite memories from 2025. ⏪ pic.twitter.com/m8TUG9CmYY — Hyundai Motorsport (@HMSGOfficial) December 24, 2025

Παράλληλα, η σταδιακή απλοποίηση της υβριδικής τεχνολογίας και η αυξημένη έμφαση στον οδηγό και στις ρυθμίσεις θεωρούνται στοιχεία που μπορούν να φέρουν πιο κοντά τον ανταγωνισμό. Η κορεατική ομάδα πιστεύει ότι σε αυτό το πλαίσιο η διαφορά θα κρίνεται λιγότερο από το budget και περισσότερο από τη συνολική αγωνιστική προσέγγιση.

Χωρίς να μιλά ανοιχτά για το μέλλον της πέρα από το 2026, η Hyundai στέλνει ένα σαφές μήνυμα: παραμένει παρούσα στο WRC και βλέπει τη μεταβατική περίοδο ως ευκαιρία, όχι ως απειλή.

