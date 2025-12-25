Οι γιορτές δεν τελειώνουν στο τραπέζι - Τελειώνουν όταν φτάσεις σπίτι

Η μετακίνηση -ειδικά αυτές τις ημέρες- θέλει λιγότερη βιασύνη και περισσότερη σκέψη.

Οι γιορτές αυτών των ημερών έχουν το δικό τους ρυθμό. Οι δρόμοι γεμίζουν λίγο διαφορετικά, τα ταξίδια γίνονται με διαφορετικού είδους βιασύνη, τα αυτοκίνητα φορτώνονται με ανθρώπους, βαλίτσες και ιστορίες. Είναι από εκείνες τις ημέρες που η μετακίνηση δεν είναι απλώς «πάω από το Α στο Β», αλλά μέρος της γιορτής.

Και κάπου εκεί, ανάμεσα στα τραπέζια που κρατούν λίγο παραπάνω, στα ποτήρια που γεμίζουν ξανά χωρίς πολλή σκέψη και στις επιστροφές αργά το βράδυ, η οδήγηση αλλάζει χαρακτήρα. Όχι απαραίτητα επειδή κάνουμε κάτι συνειδητά λάθος, αλλά επειδή το σώμα και το μυαλό δεν είναι πάντα στο ίδιο mode με τις υπόλοιπες ημέρες. Μετά από πολύ φαγητό, οι αντιδράσεις αργούν. Μετά από ποτό, ακόμα κι αν «νιώθεις καλά», η αντίληψη δεν είναι ίδια. Και όταν όλα αυτά συναντούν βροχή, χαμηλές θερμοκρασίες και δρόμους που γλιστρούν, το περιθώριο λάθους μικραίνει απότομα.

Δεν χρειάζονται μεγάλα λόγια ούτε δάχτυλο σηκωμένο. Όλοι έχουμε βρεθεί σε εκείνη τη στιγμή που λες «πάμε, είναι κοντά», ή «πάμε, νιώθω καλά» ενώ ισχύει το αντίθετο. Ίσως το πιο χρήσιμο πράγμα αυτές τις ημέρες δεν είναι να οδηγήσουμε καλύτερα, αλλά να οδηγήσουμε λίγο πιο συνειδητά. Ή να μην οδηγήσουμε καν. Να αφήσουμε το αυτοκίνητο όταν πρέπει. Να περιμένουμε λίγο. Να θυμηθούμε ότι ο δρόμος δεν συγχωρεί τη γιορτινή χαλαρότητα.

Γιατί οι γιορτές είναι για να τις θυμόμαστε για τους σωστούς λόγους. Για τα γέλια, τις συναντήσεις, τις επιστροφές στο σπίτι με ανθρώπους δίπλα μας και σίγουρα όχι για μια στιγμή απροσεξίας.

Από όλη την ομάδα του gmotion, σας ευχόμαστε καλές γιορτές, με υγεία, χαμόγελα και ασφαλείς διαδρομές. Ραντεβού ξανά στους δρόμους – πάντα ασφαλείς και πάντα με σεβασμό.

