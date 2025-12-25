Σαν Σήμερα: Δημιουργήθηκε η πίστα του Χοκενχάιμ (vid)

Πολλά από τα γεγονότα της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού έχουν μείνει στην ιστορία για τη σημαντικότητά τους. Ας δούμε τα κυριότερα της ημέρας.

Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους με μία ακόμη αναδρομή στην ιστορία των αγώνων ταχύτητας. Σήμερα έχουμε γιορτινή διάθεση και θα μάθουμε για το πότε ξεκίνησε η κατασκευή μιας πίστας που φιλοξένησε 37 Grand Prix της Formula 1. Επιπλέον γεννήθηκε ένας οδηγός με ένα ξεχωριστό ρεκόρ κι ένας ακόμη που άφησε το δικό του στίγμα στους αγώνες.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 25/12, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1931, το δημοτικό συμβούλιο του Χοκενχάιμ, ενέκρινε το πλάνο του Ερνστ Κριστ για την κατασκευή πίστας αγώνων ταχύτητας στην περιοχή. Έτσι, γεννήθηκε το «Hockenheimring» το οποίο στην ιστορία του έχει αλλάξει διάφορες μορφές. Συνολικά έχει φιλοξενήσει 37 Grand Prix της Formula 1, ενώ είναι σταθερά στο πρόγραμμα του πρωταθλήματος DTM. Πλέον, διαθέτει και ειδική χάραξη για αγώνες dragster και rallycross.

Σαν σήμερα το 1934, γεννήθηκε ο Τζανκάρλο Μπαγκέτι. Ο Ιταλός είναι κάτοχος ενός ξεχωριστού ρεκόρ στην F1, καθώς είναι ο μοναδικός οδηγός στην ιστορία του σπορ που έχει κερδίσει αγώνα στην πρώτη του εμφάνιση. Ο Μπαγκέτι είχε κερδίσει στη Γαλλία και την πίστα του Ρεμ το 1961, οδηγώντας μια ανεξέλικτη Ferrari 156 της ιταλικής FISA. Μάλιστα μετρούσε ήδη νίκες στις δύο προηγούμενες εμφανίσεις του, στα μη-πρωταθληματικά GP Συρακουσών και Νάπολης. Αγωνίστηκε σε άλλα 20 επίσημα Grand Prix, αλλά δεν κατάφερε να τερματίσει ξανά στις θέσεις του βάθρου. Έφυγε από τη ζωή τον Νοέμβριο του 1995, σε ηλικία 60 χρονών.

Σαν σήμερα το 1943, γεννήθηκε ο Ουίλσον Φιτιπάλντι, ο μεγάλος αδελφός του θρυλικού παγκόσμιου πρωταθλητή Έμερσον Φιτιπάλντι. Ο Ουίλσον πραγματοποίησε πολλές αξιόλογες εμφανίσεις στις μικρές κατηγορίες μονοθεσίων έως και τα τέλη των ‘60s, κερδίζοντας έτσι μια θέση οδηγού στην F1 με την ομάδα της Brabham για το 1972. Εκπροσώπησε την ομάδα αυτή για δύο σεζόν και το 1974, μαζί με τον αδερφό Έμερσον, ίδρυσαν την Fittipaldi Automotive/Copersucar. Συμμετείχε στο πρωτάθλημα του 1975, αναλαμβάνοντας παράλληλα καθήκοντα ιδιοκτήτη και οδηγού. Η χρονιά αποδείχθηκε μετριότατη και ο Ουίλσον αποσύρθηκε από την οδήγηση στο τέλος του 1975, δίνοντας το αγωνιστικό κάθισμα στον Έμερσον, ώστε να επικεντρωθεί αποκλειστικά στη διοίκηση της ομάδας.

Φωτογραφίες: Getty Images/Redbullcontentpool.com