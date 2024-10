Ένας λαγός και ένας γλάρος ταλαιπώρησαν τον Μίλερ στις κατατακτήριες και στο σπριντ του Phillip Island.

Ο Τζακ Μίλερ είχε ένα εξαιρετικά δύσκολο Σάββατο στο MotoGP της Αυστραλίας του 2024, καθώς η αγωνιστική του προσπάθεια εμποδίστηκε από μια... απρόσμενη παρέμβαση της τοπικής άγριας ζωής. Στις κατατακτήριες, ο αναβάτης της KTM χτύπησε έναν λαγό, προκαλώντας ζημιά στο φέρινγκ της RC16, ενώ κατά τη διάρκεια του Σπριντ συγκρούστηκε με έναν γλάρο, κάτι που οδήγησε σε σοβαρά προβλήματα με τη μοτοσικλέτα του.

Ο Μίλερ, που προσπαθούσε να προκριθεί μέσω του Q1, δεν κατάφερε να προχωρήσει πέρα από τη 16η θέση, καθώς το χτύπημα του λαγού άφησε σημάδια στη μοτοσικλέτα του. Στο σπριντ, η ατυχία συνεχίστηκε όταν ένας γλάρος προσγειώθηκε με δύναμη στο μπροστινό μέρος της KTM του Μίλερ, αφήνοντας μια μεγάλη τρύπα στο δεξί μέρος του φέρινγκ και προκαλώντας μείωση της τελικής ταχύτητας.

Jack 0 - Seagull 1 or is it the other way around? 💥😅 Got a decent start in the Sprint, but a seagull hit the front of the bike… not ideal 🤦‍♂️ Felt good though, but the bike gave way into Turn 10. One of those days! Looking forward to tomorrow 🤟 pic.twitter.com/AMjwe5CPLJ