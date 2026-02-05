Ο Άλεξ Μάρκεθ κυριάρχησε, η Aprilia έκανε την έκπληξη στο φινάλε και η Yamaha επέστρεψε με τον νέο V4 κινητήρα.

Η τελευταία ημέρα των δοκιμών του MotoGP στη Μαλαισία ανήκε στον Άλεξ Μάρκεθ. Ο αναβάτης της Gresini Racing σταμάτησε το χρονόμετρο στο 1:56.402 με τη Ducati GP26, πλησιάζοντας σε απόσταση αναπνοής το απόλυτο ρεκόρ πίστας που κατέχει ο Πέκκο Μπανιάια από το 2024.

Μετά τη βροχή που περιόρισε τη δράση την Τετάρτη, η Πέμπτη ξεκίνησε με ιδανικές συνθήκες. Οι αναβάτες εκμεταλλεύτηκαν τη χαμηλότερη θερμοκρασία του πρωινού για να προσπαθήσουν να σημειώσουν τους καλύτερους χρόνους. Ο Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο ήταν ο πρώτος που «κατέβηκε» στο 1:56, πριν ο μικρότερος από τους αδελφούς Μάρκεθ πάρει τα ηνία, σημειώνοντας έναν χρόνο που παρέμεινε ακατάρριπτος μέχρι το τέλος της ημέρας.

Η Aprilia «χάλασε» το πάρτι της Ducati

Ενώ όλα έδειχναν ότι η Ducati θα καταλάμβανε τις τέσσερις πρώτες θέσεις, ο Μάρκο Μπετζέκι είχε διαφορετική άποψη. Ο αναβάτης της Aprilia Racing, μόλις 15 λεπτά πριν από τη λήξη της περιόδου, κατάφερε να σημειώσει το 1:56.526, ανεβαίνοντας στη δεύτερη θέση της κατάταξης.

Πίσω του πλασαρίστηκαν οι Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο (VR46), Μαρκ Μάρκεθ και Πέκο Μπανάια. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Μαρκ Μάρκεθ, είχε μια πτώση νωρίς το πρωί στην πρώτη στροφή, αλλά ανέκαμψε σημειώνοντας έναν πολύ δυνατό χρόνο αργότερα μέσα στην ημέρα, όταν η άσφαλτος ήταν πλέον πολύ πιο ζεστή και οι συνθήκες λιγότερο ευνοϊκές για το βέλτιστο χρόνο.

Η επιστροφή της Yamaha και ο νέος V4 κινητήρας

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσίασε η επιστροφή της Yamaha στη δράση. Η ιαπωνική ομάδα είχε αποσυρθεί προληπτικά την Τετάρτη για να ερευνήσει ένα πρόβλημα στον κινητήρα που παρουσιάστηκε την πρώτη ημέρα. Αφού επιβεβαιώθηκε η αξιοπιστία του νέου V4 συνόλου, οι ιαπωνικές μοτοσικλέτες επέστρεψαν στην πίστα.

Με τον Φάμπιο Κουαρταραρό να παραμένει εκτός λόγω του τραυματισμού του, ο Άλεξ Ρινς ανέλαβε το κύριο βάρος των δοκιμών, τερματίζοντας στη 12η θέση. Στην 18η θέση βρέθηκε ο «ρούκι» της Pramac Yamaha, Τοπράκ Ραζγκατλίογλου, ο οποίος συνεχίζει την προσαρμογή του στα δεδομένα του MotoGP.

Αναλυτικά οι χρόνοι της 3ης ημέρας στη Σεπάνγκ

Θέση Αναβάτης Ομάδα Χρόνος / Διαφορά 1 Άλεξ Μάρκεθ Gresini Racing 1:56.402 2 Μάρκο Μπετζέκι Aprilia Racing +0.124 3 Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο VR46 Racing Team +0.383 4 Μαρκ Μάρκεθ Ducati Team +0.387 5 Πέκκο Μπανιάια Ducati Team +0.527 6 Φράνκο Μορμπιντέλι VR46 Racing Team +0.728 7 Ραούλ Φερνάντεθ Trackhouse MotoGP Team +0.843 8 Πέδρο Ακόστα KTM Factory Racing +0.851 9 Τζουάν Μιρ Honda HRC +0.866 10 Ενέα Μπαστιανίνι KTM Tech3 +0.888 11 Άι Ογκούρα Trackhouse MotoGP Team +0.924 12 Άλεξ Ρινς Yamaha MotoGP Team +1.178 13 Μπραντ Μπίντερ KTM Factory Racing +1.188 14 Μάβερικ Βινιάλες KTM Tech3 +1.197 15 Γιόχαν Ζαρκό Honda LCR +1.199 16 Λούκα Μαρίνι Honda HRC +1.403 17 Τζακ Μίλερ Pramac Yamaha +1.754 18 Τοπράκ Ραζγκατλίογλου Pramac Yamaha +1.924 19 Ντιόγκο Μορέιρα LCR Team +2.074 20 Λορέντζο Σαβαντόρι Aprilia Racing +2.500 21 Αουγκούστο Φερνάντεθ Yamaha Factory Racing +2.876

Οι ομάδες τώρα επιστρέφουν στα εργοστάσιά τους και θα συναντηθούν ξανά σε λίγες εβδομάδες, για ένα 2ήμερο δοκιμών στην πίστα του Μπουριράμ στην Ταϊλάνδη στις 21 και 22 Φεβρουαρίου. Αυτές θα είναι οι τελευταίες δοκιμές πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος στην ίδια πίστα (27/2-1-3).