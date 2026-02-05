MotoGP: O Α. Μάρκεθ «έσπασε» τα χρονόμετρα στην αυλαία της Σεπάνγκ

Ο Άλεξ Μάρκεθ κυριάρχησε, η Aprilia έκανε την έκπληξη στο φινάλε και η Yamaha επέστρεψε με τον νέο V4 κινητήρα.

Η τελευταία ημέρα των δοκιμών του MotoGP στη Μαλαισία ανήκε στον Άλεξ Μάρκεθ. Ο αναβάτης της Gresini Racing σταμάτησε το χρονόμετρο στο 1:56.402 με τη Ducati GP26, πλησιάζοντας σε απόσταση αναπνοής το απόλυτο ρεκόρ πίστας που κατέχει ο Πέκκο Μπανιάια από το 2024.

Μετά τη βροχή που περιόρισε τη δράση την Τετάρτη, η Πέμπτη ξεκίνησε με ιδανικές συνθήκες. Οι αναβάτες εκμεταλλεύτηκαν τη χαμηλότερη θερμοκρασία του πρωινού για να προσπαθήσουν να σημειώσουν τους καλύτερους χρόνους. Ο Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο ήταν ο πρώτος που «κατέβηκε» στο 1:56, πριν ο μικρότερος από τους αδελφούς Μάρκεθ πάρει τα ηνία, σημειώνοντας έναν χρόνο που παρέμεινε ακατάρριπτος μέχρι το τέλος της ημέρας.

Η Aprilia «χάλασε» το πάρτι της Ducati

Ενώ όλα έδειχναν ότι η Ducati θα καταλάμβανε τις τέσσερις πρώτες θέσεις, ο Μάρκο Μπετζέκι είχε διαφορετική άποψη. Ο αναβάτης της Aprilia Racing, μόλις 15 λεπτά πριν από τη λήξη της περιόδου, κατάφερε να σημειώσει το 1:56.526, ανεβαίνοντας στη δεύτερη θέση της κατάταξης.

 

Πίσω του πλασαρίστηκαν οι Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο (VR46), Μαρκ Μάρκεθ και Πέκο Μπανάια. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Μαρκ Μάρκεθ, είχε μια πτώση νωρίς το πρωί στην πρώτη στροφή, αλλά ανέκαμψε σημειώνοντας έναν πολύ δυνατό χρόνο αργότερα μέσα στην ημέρα, όταν η άσφαλτος ήταν πλέον πολύ πιο ζεστή και οι συνθήκες λιγότερο ευνοϊκές για το βέλτιστο χρόνο.

Η επιστροφή της Yamaha και ο νέος V4 κινητήρας

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσίασε η επιστροφή της Yamaha στη δράση. Η ιαπωνική ομάδα είχε αποσυρθεί προληπτικά την Τετάρτη για να ερευνήσει ένα πρόβλημα στον κινητήρα που παρουσιάστηκε την πρώτη ημέρα. Αφού επιβεβαιώθηκε η αξιοπιστία του νέου V4 συνόλου, οι ιαπωνικές μοτοσικλέτες επέστρεψαν στην πίστα.

Με τον Φάμπιο Κουαρταραρό να παραμένει εκτός λόγω του τραυματισμού του, ο Άλεξ Ρινς ανέλαβε το κύριο βάρος των δοκιμών, τερματίζοντας στη 12η θέση. Στην 18η θέση βρέθηκε ο «ρούκι» της Pramac Yamaha, Τοπράκ Ραζγκατλίογλου, ο οποίος συνεχίζει την προσαρμογή του στα δεδομένα του MotoGP.

Αναλυτικά οι χρόνοι της 3ης ημέρας στη Σεπάνγκ

ΘέσηΑναβάτηςΟμάδαΧρόνος / Διαφορά
1Άλεξ ΜάρκεθGresini Racing1:56.402
2Μάρκο ΜπετζέκιAprilia Racing+0.124
3Φάμπιο Ντι ΤζιαναντόνιοVR46 Racing Team+0.383
4Μαρκ ΜάρκεθDucati Team+0.387
5Πέκκο ΜπανιάιαDucati Team+0.527
6Φράνκο ΜορμπιντέλιVR46 Racing Team+0.728
7Ραούλ ΦερνάντεθTrackhouse MotoGP Team+0.843
8Πέδρο ΑκόσταKTM Factory Racing+0.851
9Τζουάν ΜιρHonda HRC+0.866
10Ενέα ΜπαστιανίνιKTM Tech3+0.888
11Άι ΟγκούραTrackhouse MotoGP Team+0.924
12Άλεξ ΡινςYamaha MotoGP Team+1.178
13Μπραντ ΜπίντερKTM Factory Racing+1.188
14Μάβερικ ΒινιάλεςKTM Tech3+1.197
15Γιόχαν ΖαρκόHonda LCR+1.199
16Λούκα ΜαρίνιHonda HRC+1.403
17Τζακ ΜίλερPramac Yamaha+1.754
18Τοπράκ ΡαζγκατλίογλουPramac Yamaha+1.924
19Ντιόγκο ΜορέιραLCR Team+2.074
20Λορέντζο ΣαβαντόριAprilia Racing+2.500
21Αουγκούστο ΦερνάντεθYamaha Factory Racing+2.876

Οι ομάδες τώρα επιστρέφουν στα εργοστάσιά τους και θα συναντηθούν ξανά σε λίγες εβδομάδες, για ένα 2ήμερο δοκιμών στην πίστα του Μπουριράμ στην Ταϊλάνδη στις 21 και 22 Φεβρουαρίου. Αυτές θα είναι οι τελευταίες δοκιμές πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος στην ίδια πίστα (27/2-1-3).

