Ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Racing ήταν ο πρωταγωνιστής στις κατατακτήριες δοκιμές του MotoGP στο Φίλιπ Άιλαντ

Οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Αυστραλίας του MotoGP εξελίχθηκαν σε μονόλογο για τον Χόρχε Μαρτίν της Pramac Racing. O Ισπανός ήταν άπιαστος στο Q2 και με χρόνο 1:27,296 πλησίασε το δικό του ρεκόρ από το 2023 και έφτασε στην 20η του pole position στη μεγάλη κατηγορία.

Στη 2η θέση βρέθηκε ο Μ. Μάρκεθ της Gresini Racing, o οποίος κατάφερε να κάνει ένα καλό πέρασμα στο τέλος των κατατακτήριων δοκιμών. Τρίτος στους δύο αγώνες που ακολουθούν θα εκκινήσει ο Μάβερικ Βινιάλες της Aprilia. O παγκόσμιος πρωταθλητής, Πέκο Μπανάια κατετάγη 5ος μην έχοντας την αυτοπεποίθηση που θα ήθελε πάνω στην GP24.

Martinator flies into POLE! 🚀@88jorgemartin makes it a 6th pole position of the season 🔥#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/Ki30wfDtLq — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 19, 2024

Q1

Το πρώτο 15λεπτο ξεκίνησε με την πίστα να είναι βρεγμένη σε ορισμένα σημεία έπειτα από πρωινή βροχή. Ορισμένοι αναβάτες είχαν σλικ ελαστικά για στεγνό οδόστρωμα παίρνοντας ένα μεγάλο ρίσκο.

Η σωστή επιλογή ήταν τα σλικ ελαστικά, με τους αναβάτες να έχουν λίγα λεπτά μπροστά τους ώστε να βρουν την αίσθηση που έπρεπε για έναν καλό χρόνο. Εν τέλει μετά από πολλές ανακατατάξεις ταχύτερος ήταν ο Ραούλ Φερνάντεθ της Trackhouse Racing. O Ισπανός πέρασε στο Q2 με το 1:29,937 και μαζί του την πρόκριση πήρε ο Ενέα Μπαστιανίνι.

Q2

H μάχη για την pole position ξεκίνησε με τους αναβάτες να βγαίνουν στην πίστα με σλικ ελαστικά για στεγνό οδόστρωμα. Μετά τα πρώτα περάσματα στην κορυφή της κατάταξης ήταν ο Βινιάλες της Aprilia με το 1:27,991 και 2ος ήταν ο Μαρτίν. Ο Μ. Μάρκεθ ήταν 3ος και πίσω του ακολουθούσαν οι Ρ. Φερνάντερθ και Μπανάια.

Όλα κρίθηκαν όμως στα τελευταία λεπτά του Q2. O Μαρτίν αποδείχθηκε ανίκητος και ε το 1:27,296 πήρε μία τρομερή pole position για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Φίλιπ Άιλαντ. Ο Ισπανός ήταν εκπληκτικός και άφησε τον Μ. Μάρκεθ στη 2η θέση για 0,594 δλ.

Τρίτος ήταν ο Βινιάλες της Aprilia και πίσω του οι Μπετζέκι, Μπανάια, Ρ. Φερνάντεθ, Μορμπιντέλι, Α. Μάρκεθ, Ρινς, Μπαστιανίνι, Μπίντερ και Ντι Τζιαναντόνιο.

Ο Αγώνας Σπριντ είναι προγραμματισμένος για τα ξημερώματα του Σαββάτου στις 06:00 ώρα Ελλάδος.

Φωτογραφίες: Redbullcontentpool.com