Για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 4 χρόνια, η ιαπωνική ομάδα κατέλαβε την πρωτιά σε χειμερινές δοκιμές του MotoGP.

Η δεύτερη ημέρα των χειμερινών δοκιμών του MotoGP στη Σεπάνγκ είχε έντονο ιαπωνικό χρώμα, αλλά και έντονες αντιθέσεις. Χρειάστηκε να περάσουν 1452 ημέρες από την τελευταία φορά που η Honda κατέλαβε την 1η θέση σε ημέρα χειμερινών δοκιμών του MotoGP.

Αυτό ακριβώς συνέβη στη Μαλαισία, με τον Τζοάν Μιρ να είναι στην κορυφή των χρόνων.

H Honda έδειξε εντυπωσιακά δείγματα ταχύτητας

Η πίστα άνοιξε στις 09:00 τοπική ώρα και, παρά την πρόθεση των περισσότερων αναβατών να διαφυλάξουν τα περιορισμένα μαλακά ελαστικά ενόψει της τρίτης και τελευταίας ημέρας, οι χρόνοι έπεσαν γρήγορα. Λιγότερο από μία ώρα μετά την έναρξη, ο Τζοάν Μιρ κατέρριψε το σημείο αναφοράς του Μαρκ Μάρκεθ από την Τρίτη, σημειώνοντας 1:56.874, χρόνος που αποδείχθηκε τελικά και ο ταχύτερος της ημέρας.

Πίσω του βρέθηκαν οι αναβάτες της VR46 Racing Team, με τον Φράνκο Μορμπιντέλι να περνά επίσης κάτω από το φράγμα του 1:57 και να ανεβαίνει δεύτερος, ενώ ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο κατέλαβε την τρίτη θέση με τη Ducati GP26. Και οι δύο ολοκλήρωσαν τη μέρα σε απόσταση μικρότερη των δύο δεκάτων από τον Μιρ.

Το πρόγραμμα του απογεύματος, ωστόσο, δεν εξελίχθηκε όπως αναμενόταν. Ένα σύντομο αλλά έντονο μπουρίνι γύρω στις 16:00 άφησε την άσφαλτο υπερβολικά βρεγμένη για slick ελαστικά, περιορίζοντας ουσιαστικά τη δράση. Παρά τις προσπάθειες ορισμένων αναβατών να επιστρέψουν στην πίστα, οι χρόνοι στην κορυφή δεν άλλαξαν.

Ανακατεμένη κατάταξη

Στην τέταρτη θέση βρέθηκε ο Πέδρο Ακόστα, ο οποίος δεν είχε καταφέρει να πραγματοποιήσει προσομοίωση κατατακτήριων την Τρίτη, οδηγώντας την εργοστασιακή KTM, μπροστά από τον Μάβερικ Βινιάλες της Tech3. Η Aprilia εκπροσωπήθηκε από τον Μάρκο Μπετζέκι στην 6ηθέση, ενώ ακολούθησαν οι Ραούλ Φερνάντεθ και Άι Ογκούρα της Trackhouse.

Ανάμεσά τους παρεμβλήθηκε ο Πέκο Μπανάια, ο οποίος ήταν ο ταχύτερος από τους εργοστασιακούς αναβάτες της Ducati, με τον Μ. Μάρκεθ να είναι μόλις 15ος στην κατάταξη. Πτώση σημείωσε ο Α. Μάρκεθ στη στροφή 5, ο οποίος πάντως επέστρεψε αργότερα και πέτυχε τον ταχύτερο χρόνο του απογεύματος, χωρίς αυτός να έχει αντίκρισμα στη συνολική κατάταξη λόγω των συνθηκών.

Ο λόγος απουσίας της Yamaha

Συνολικά, μόλις 17 αναβάτες βγήκαν στην πίστα τη δεύτερη ημέρα, καθώς η Yamaha επέλεξε να μην συμμετάσχει για λόγους ασφαλείας. Το ιαπωνικό εργοστάσιο έπρεπε να βρει την αιτία στο πρόβλημα που ανάγκασε τον Φάμπιο Κουαρταραρό να σταματήσει στην πίστα την Τρίτη. Το ζήτημα δεν σχετιζόταν με την πτώση που είχε νωρίτερα ο Γάλλος, αλλά αποδείχθηκε αρκετά σοβαρό ώστε να τον θέσει εκτός συνέχειας του τεστ.

Η ιαπωνική εταιρεία, που έχει εξελίξει νέο V4 κινητήρα για το 2026 στο πλαίσιο της προσπάθειας επιστροφής στην κορυφή, αναμένεται να αποφασίσει το πρωί της Πέμπτης αν θα επιστρέψει στην πίστα για την τελευταία ημέρα των δοκιμών.

