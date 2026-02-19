Η Suzuki Moto Greece ξεκινά το DR-Z4S Rally Project με τον Γιάννη Τρίγκα, με στόχο το Hellas Rally 2026.

Με επίκεντρο το Hellas Rally 2026, η Suzuki Moto Greece ανακοινώνει την έναρξη του DR-Z4S Rally Project, ενός οργανωμένου προγράμματος εξέλιξης της νέας μοτοσυκλέτας DR-Z4S σε προδιαγραφές rally raid, σε συνεργασία με τον Γιάννη Τρίγκα.

Η εταιρεία θα συμμετάσχει στον αγώνα τόσο αγωνιστικά όσο και ως επίσημος χορηγός, σε μία διοργάνωση που συγκαταλέγεται στις πλέον απαιτητικές του ευρωπαϊκού rally raid, με έντονο διεθνή χαρακτήρα.

Συνεργασία με εμπειρία στο Enduro

Ο Γιάννης Τρίγκας διαθέτει πολυετή παρουσία στους αγώνες Enduro από το 2004, με διακρίσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει αναδειχθεί Πρωταθλητής Ελλάδος Enduro το 2008 (κατηγορία E3) και το 2018 (E2), ενώ έχει κατακτήσει ασημένια μετάλλια στα International Six Days Enduro το 2008 (Ελλάδα), το 2013 (Σαρδηνία) και το 2015 (Σλοβακία). Παράλληλα, μετρά δέκα συμμετοχές σε αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Enduro.

Το 2025 κατέλαβε τη 2η θέση στην κατηγορία M3 στο Hellas Rally, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του παρουσία σε υψηλό επίπεδο.

DR-Z4S Rally Project: Εξέλιξη σε πραγματικές συνθήκες

Το DR-Z4S Rally Project αφορά την αγωνιστική προσαρμογή της νέας μοτοσυκλέτας της Suzuki σε συνθήκες rally raid. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κύκλο δοκιμών, τεχνικές παρεμβάσεις και συμμετοχή σε επιλεγμένες διοργανώσεις, με στόχο τη βελτιστοποίηση της απόδοσης και της αξιοπιστίας ενόψει των απαιτητικών αγωνιστικών χιλιομέτρων του 2026.

Τα τελευταία χρόνια, η αγωνιστική ομάδα της Suzuki Moto Greece έχει ενισχυθεί οργανωτικά και τεχνικά, αποκτώντας εμπειρία από τη συμμετοχή της σε διοργανώσεις όπως το Hellas Rally. Σύμφωνα με την εταιρεία, η φετινή προσπάθεια εντάσσεται σε μια σταθερή στρατηγική επένδυσης στους αγώνες και στην εξέλιξη των μοντέλων της.

Ο Γιώργος Ασημακόπουλος, Γενικός Διευθυντής Κλάδου Μοτοσυκλετών Suzuki, δήλωσε ότι η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει συστηματικά στους αγώνες και στηρίζει έμπρακτα το Hellas Rally, επισημαίνοντας πως η συνεργασία με τον Γιάννη Τρίγκα και η προετοιμασία της DR-Z4S σηματοδοτούν την έναρξη μιας νέας σεζόν με στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη αγωνιστική προετοιμασία.

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Τρίγκας τόνισε ότι η πρώτη του επαφή με τη DR-Z4S ήταν θετική και εξέφρασε ικανοποίηση για το κλίμα συνεργασίας με την ομάδα, σημειώνοντας ότι η πορεία της προετοιμασίας θα παρουσιαστεί σταδιακά μέσα από τα επίσημα κανάλια επικοινωνίας της Suzuki Moto Greece.

Με το DR-Z4S Rally Project, η Suzuki Moto Greece θέτει τις βάσεις για μια οργανωμένη και μακροπρόθεσμη αγωνιστική παρουσία στο rally raid, με βασικό στόχο το Hellas Rally 2026.