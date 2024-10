Ο Χόρχε Μαρτίν επικράτησε με επιβλητικό τρόπο στο Σπριντ του Phillip Island, 4ος ο Μπανάια.

Ο Χόρχε Μαρτίν βρισκεται σε μεγάλη φόρμα στην Αυστραλία και μετά την καθολική του επικράτηση στις κατατακτήριες δοκιμές, επιβεβαίωσε την κυριαρχία του με μια μεγαλειώδη νίκη στον Αγώνα Σπριντ. Ο Ισπανός αναβάτης με την Ducati της Pramac έστριψε πρώτος και έπειτα εξαφανίστηκε στον ορίζοντα, χωρίς κανείς να δείχνει ικανός να τον απειλήσει.

Martinator masterclass in the Island 🦾 @88jorgemartin wins his 6th #TissotSprint ! 🥇 #AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/ss3iYpdWXY

Ο δεύτερος πρωταγωνιστής του GP Αυστραλίας ήταν ο Μαρκ Μάρκεθ. Ο αναβάτης της Gresini Ducati ξεπέρασε την κακή του εκκίνηση, όπου έπεσε στην 8η θέση, και τερμάτισε δεύτερος, αν και σε μεγάλη απόσταση από τον νικητή.

Το δίδυμο της εργοστασιακής ομάδας Ducati Lenovo ακολούθησε, με τον Ενέα Μπαστιανίνι στην 3η θέση και τον Πέκο Μπανάια στην 4η. Ήταν ένας μέτριος αγώνας για τον πρωταθλητή, ο οποίος κινδύνευσε να χάσει και την 4η θέση, αλλά η σύγκρουση των Μπετζέκι και Βινιάλες που τον καταδίωκαν του επέτρεψε τελικά να τη διατηρήσει χωρίς πρόβλημα. Στις επόμενες θέσεις ακολούθησαν οι Ντι Τζιαναντόνιο, Μορμπιντέλι, Ρ. Φερναντεθ, Εσπαργκαρό και Α. Φερνάντεθ.

Contact between Vinales and Bezzecchi into Turn 1, both riders go down!



Both riders are conscious #AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/D0ZIxOleOk