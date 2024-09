Ο Βρετανός οδηγός της McLaren εξήγησε τους λόγους για τους οποίους πίεζε στην πίστα της Σιγκαπούρης ακόμα και όταν είχε μεγάλη απόσταση από τον Φερστάπεν.

Tην τρίτη φετινή του νίκη αλλά και συνολικά στην καριέρα του στη Formula 1, σημείωσε στη Σιγκαπούρη ο Λάντο Νόρις, βλέποντας πρώτος την καρό σημαία στο Grand Prix Σιγκαπούρης. Και ήταν η πιο κυριαρχική, όπως αποδεικνύει η διαφορά των 21 δευτερολέπτων από τον δεύτερο Μαξ Φερστάπεν. Ο Βρετανός οδηγός της McLaren Racing μείωσε και άλλο τη διαφορά που τον χωρίζει από τον Ολλανδό της Red Bull Racing.

«Ήταν ένας απίστευτος αγώνας. Είχα κάποιες... στενές επαφές με τον τοίχο, αλλά θεωρώ ότι ήλεγχα τον αγώνα. Το μονοθέσιο ήταν απίστευτο και μπορούσα να πιέζω. Πετούσαμε σε όλο τον αγώνα. Ένας απαιτητικός αγώνας, μου έχει κοπεί η ανάσα, αλλά ήταν απολαυστικός», δήλωσε ο 24χρονος Βρετανός μετά τον τερματισμό.

