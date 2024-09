Ο Λάντο Νόρις με τη McLaren νίκησε άνετα στη Σιγκαπούρη και πλησίασε λίγο ακόμα τον Μαξ Φερστάπεν στη βαθμολογία.

Το GP Σιγκαπούρης, ο 18ος φετινός αγώνας της Formula 1, είχε για μεγάλο φαβορί ήδη από το Σάββατο τον Λάντο Νόρις και ο Βρετανός της McLaren το επιβεβαίωσε, εξασφαλίζοντας μια κυριαρχική νίκη, την τρίτη στην καριέρα του. Ο Νόρις ξεκίνησε πρώτος και δεν ξανακοίταξε πίσω του, για να φτάσει σε μια άνετη νίκη, παρά τα λαθάκια που παραλίγο να του κοστίσουν ακριβά. Ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull επέστρεψε στο βάθρο, παίρνοντας τη 2η θέση, και ο Όσκαρ Πιάστρι έκανε το 1-3 για τη McLaren, τερματίζοντας στην 3η θέση.

Εκκίνηση

Ο Νόρις έκανε πολύ καλή εκκίνηση και κράτησε πίσω του τον Φερστάπεν, ενώ ο και ο Χάμιλτον κράτησε την 3η θέση, μπροστά από τον Ράσελ. Ο Πιάστρι με επιτυχία αντιστάθηκε στην επίθεση του Χούλκενμπεργκ και κράτησε την 5η θέση, ενώ οι Αλόνσο και Λεκλέρ βρέθηκαν για λίγο εκτός πίστας αλλά επέστρεψαν χωρίς πρόβλημα.

Ο Νόρις σχεδόν αμέσως βγήκε από το DRS του Φερστάπεν και με καθαρή πίστα μπροστά του είχε τον έλεγχο του αγώνα. Ο Ολλανδός στη 2η θέση προσπαθούσε να μείνει κοντά του ενώ ο Χάμιλτον, ο οποίος είχε ξεκινήσει με τη μαλακή γόμα, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους γύρω του που είχαν τη μεσαία, φαινόταν να προσέχει τα ελαστικά του για να τα κάνει να κρατήσουν.

Ο Νόρις σε δικό του αγώνα

Ο ανώτερος ρυθμός του Νόρις ήταν εμφανής και ο οδηγός της McLaren μεγάλωνε διαρκώς τη διαφορά, που είχε φτάσει στα 10 δευτερόλεπτα όταν ήρθε η ώρα των pit stop, κάτι που έδινε επιπλέον ασφάλεια στον Βρετανό. Ο Φερστάπεν από την πλευρά του δεν ένιωθε καμία απειλή από τον Χάμιλτον και όλες οι ομάδες ετοίμαζαν στις στρατηγικές τους.

Με τον Φράνκο Κολαπίντο να εντυπωσιάζει για μία ακόμα φορά, κρατώντας την 8η θέση, η Williams δέχτηκε ένα χτύπημα όταν ο Άλεξ Άλμπον αναγκάστηκε να μπει στα pit και να εγκαταλείψει τον αγώνα.

Λίγο πιο μπροστά από τον Κολαπίντο, διεξαγόταν η σημαντικότερη μάχη, αυτή για την 5η θέση. Ο Νίκο Χούλκενμπεργκ με τη Haas βρισκόταν μπροστά αλλά είχε κολλημένους πίσω του τους Φερνάντο Αλόνσο και Σαρλ Λεκλέρ, οι οποίοι δεν έδειχναν να μπορούσαν να προσπεράσουν.

Pit stop

H ευκαιρία του Λεκλέρ ήρθε όταν ο Αλόνσο μπήκε για πιτ στοπ και έτσι ο Μονεγάσκος της Ferrari έμεινε μόνος του με τον Χούλκενμπεργκ. Ο Λεκλέρ κατάφερε να περάσει τον Γερμανό σχετικά εύκολα και ανέβηκε μία θέση, ενώ είχαμε μπει για τα καλά στο παράθυρο των pit stop. Ο Χάμιλτον φυσικά, που είχε ξεκινήσει με τά μαλακά ελαστικά, είχε μπει αρκετά νωρίτερα.

Οι στρατηγικές των ομάδων ήταν αρκετά διαφορετικές και όταν μπήκε ο τελευταίους από τους πρωτοπόρους, που ήταν ο Πιάστρι στον 39ο γύρο, ο Χάμιλτον είχε στη Mercedes του ελαστικά που είχαν ξεπεράσει τους 20 γύρους.

Όταν ολοκληρώθηκε ο κύκλος, ο Νόρις παρέμενε στην πρώτη θέση, απολαμβάνοντας μια διαφορά 23 δευτερολέπτων από τον Φερστάπεν. Ο Ολλανδός είχε επίσης διαφορά ασφαλείας από τις Mercedes των Ράσελ και Χάμιλτον, που είχαν πίσω τους τον Πιάστρι, ο οποίος όμως με φρέσκα ελαστικά πέρασε εύκολα τον Χάμιλτον και άρχισε να πλησιάζει τον Ράσελ, τον οποίο επίσης προσπέρασε λίγους γύρους αργότερα.

Ο Λεκλέρ είχε επίσης το πλεονέκτημα των πιο φρέσκων ελαστικών, καθώς μπήκε μόλις ένα γύρο πριν από τον Πιάστρι, και κέρδισε δύο θέσεις, προσπερνώντας διαδοχικά τους Αλόνσο και Σάινθ. Ο Μονεγάσκος μάλιστα απειλούσε να φτάσει τον Χάμιλτον, πριν από το τέλος του αγώνα.

Άνετα, αλλά και με καρδιοχτύπι

Η διαφορά που είχε χτίσει ο Νόρις από τον Φερστάπεν πλησίαζε πλέον το μισό λεπτό και έδινε στον Βρετανό την άνεση να κάνει ακόμα και ένα έξτρα Pit stop. Ο Νόρις όμως φάνηκε να μη διατηρεί την αυτοσυγκέντρωσή του στο 100%, καθώς είχε μια μικρή επαφή με τον τοίχο, η οποία ευτυχώς για τον ίδιο και για τη McLaren δεν προκάλεσε ζημιά στο μονοθέσιο.

Λίγο πιο πίσω, ο Λεκλέρ, έφτασε τον Χάμιλτον νωρίτερα από ότι αναμενόταν και τον πέρασε εύκολα, για να πάρει την 5η θέση. Ο Μονεγάσκος είχε τον Ράσελ 7 δευτερόλεπτα μπροστά του με 10 γύρους να απομένουν και σίγουρα «καλόβλεπε» την 4η θέση. Όντως, ο Λεκλέρ έφτασε πίσω από τον Ράσελ στους τελευταίους γύρους, αλλά δεν κατάφερε να περάσει.

Ο Νόρις δεν είχε λόγο να ασχοληθεί με όλα αυτά και πέρασε τη γραμμή του τερματισμού στην πρώτη θέση, πανηγυρίζοντας την τρίτη φετινή του νίκη. Ο Φερστάπεν και ο Πιάστρι συμπλήρωσαν το βάθρο, με τη 2η και 3η θέση αντίστοιχα, και ακολούθησαν οι Ράσελ, Λεκλέρ, Χάμιλτον, Σάινθ, Αλόνσο, Χούλκενμπεργκ και Πέρεζ.

Στον προτελευταίο γύρο ο Νόρις έχασε τον έξτρα βαθμό του ταχύτερου γύρου, καθώς ο Ντάνιελ Ρικάρντο έβαλε μαλακά ελαστικά και πήρε τον καλύτερο χρόνο - όχι όμως και το βαθμό αφού τερμάτισε εκτός 10άδας στην τελευταία θέση.

Ακολουθεί ένα διάλειμμα τριών εβδομάδων στο καλεντάρι της F1 και ο επόμενος αγώνας είναι το GP ΗΠΑ στο Όστιν του Τέξας, το 3ήμερο 18-20 Οκτωβρίου.

Αποτελέσματα

Φωτογραφία: McLaren/X