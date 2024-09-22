F1: Οι βαθμολογίες μετά το GP Σιγκαπούρης

Κώστας Παστρίμας
F1: Οι βαθμολογίες μετά το GP Σιγκαπούρης
Ο Μαξ Φερστάπεν ελαχιστοποίησε τις απώλειες και η διαφορά του από τον Λάντο Νόρις διαμορφώθηκε στους 52 βαθμούς

» Τι έγινε στο GP Σιγκαπούρης

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

Θ.ΟΔΗΓΟΣΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1Max VerstappenRED BULL RACING HONDA RBPT331
2Lando NorrisMCLAREN MERCEDES279
3Charles LeclercFERRARI245
4Oscar PiastriMCLAREN MERCEDES237
5Carlos SainzFERRARI190
6Lewis HamiltonMERCEDES174
7George RussellMERCEDES155
8Sergio PerezRED BULL RACING HONDA RBPT144
9Fernando AlonsoASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES62
10Lance StrollASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES24
11Nico HulkenbergHAAS FERRARI24
12Yuki TsunodaRB HONDA RBPT22
13Daniel RicciardoRB HONDA RBPT12
14Alexander AlbonWILLIAMS MERCEDES12
15Pierre GaslyALPINE RENAULT8
16Oliver BearmanFERRARI7
17Kevin MagnussenHAAS FERRARI6
18Esteban OconALPINE RENAULT5
19Franco ColapintoWILLIAMS MERCEDES4
20Zhou GuanyuKICK SAUBER FERRARI0
21Logan SargeantWILLIAMS MERCEDES0
22Valtteri BottasKICK SAUBER FERRARI0

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

Θ.ΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1MCLAREN MERCEDES516
2RED BULL RACING HONDA RBPT475
3FERRARI441
4MERCEDES329
5ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES86
6RB HONDA RBPT34
7HAAS FERRARI31
8WILLIAMS MERCEDES16
9ALPINE RENAULT13
10KICK SAUBER FERRARI0

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