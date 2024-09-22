Ο Μαξ Φερστάπεν ελαχιστοποίησε τις απώλειες και η διαφορά του από τον Λάντο Νόρις διαμορφώθηκε στους 52 βαθμούς
» Τι έγινε στο GP Σιγκαπούρης
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
|Θ.
|ΟΔΗΓΟΣ
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|Max Verstappen
|RED BULL RACING HONDA RBPT
|331
|2
|Lando Norris
|MCLAREN MERCEDES
|279
|3
|Charles Leclerc
|FERRARI
|245
|4
|Oscar Piastri
|MCLAREN MERCEDES
|237
|5
|Carlos Sainz
|FERRARI
|190
|6
|Lewis Hamilton
|MERCEDES
|174
|7
|George Russell
|MERCEDES
|155
|8
|Sergio Perez
|RED BULL RACING HONDA RBPT
|144
|9
|Fernando Alonso
|ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES
|62
|10
|Lance Stroll
|ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES
|24
|11
|Nico Hulkenberg
|HAAS FERRARI
|24
|12
|Yuki Tsunoda
|RB HONDA RBPT
|22
|13
|Daniel Ricciardo
|RB HONDA RBPT
|12
|14
|Alexander Albon
|WILLIAMS MERCEDES
|12
|15
|Pierre Gasly
|ALPINE RENAULT
|8
|16
|Oliver Bearman
|FERRARI
|7
|17
|Kevin Magnussen
|HAAS FERRARI
|6
|18
|Esteban Ocon
|ALPINE RENAULT
|5
|19
|Franco Colapinto
|WILLIAMS MERCEDES
|4
|20
|Zhou Guanyu
|KICK SAUBER FERRARI
|0
|21
|Logan Sargeant
|WILLIAMS MERCEDES
|0
|22
|Valtteri Bottas
|KICK SAUBER FERRARI
|0
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
|Θ.
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|MCLAREN MERCEDES
|516
|2
|RED BULL RACING HONDA RBPT
|475
|3
|FERRARI
|441
|4
|MERCEDES
|329
|5
|ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES
|86
|6
|RB HONDA RBPT
|34
|7
|HAAS FERRARI
|31
|8
|WILLIAMS MERCEDES
|16
|9
|ALPINE RENAULT
|13
|10
|KICK SAUBER FERRARI
|0