Οι συνθήκες των ειδικών διαδρομών του φετινού Rally Acropolis προκαλούν τρόμο στους οδηγούς του WRC, οι οποίοι ετοιμάζονται για έναν μαραθώνιο.

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις για το 2024 πλησιάζει στο τέλος της. Ο δέκατος αγώνας της φετινής σεζόν του WRC είναι προ των πυλών, ο οποίος αναμένεται απρόβλεπτος και άκρως απαιτητικούς για τα πληρώματα όλων των κατηγοριών.

Το πρωί της Πέμπτης, 5/9, πραγματοποιήθηκε το καθιερωμένο Shakedown, στο οποίο ο οδηγός της Hyundai Motorsport, Τιερί Νεβίλ, σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο. Ο Βέλγος έκανε το ιδανικό ξεκίνημα στον εθνικό μας αγώνα, λίγη ώρα αφότου ανακοινώθηκε η επέκταση της συνεργασίας του με τη Hyundai.

The Rally of Gods has arrived! 🇬🇷 Stay tuned for all the thrills#WRC | #AcropolisRally 🇬🇷 pic.twitter.com/Pfqsfxrwhg