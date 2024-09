Ο Βέλγος οδηγός της Hyundai Motorsport ήταν ο πρωταγωνιστής στην ανεπίσημη ειδική διαδρομή του Rally Acropolis για το 2024, με τον Σεμπαστιέν Οζιέ να είναι αρκετά χαμηλά στην κατάταξη.

Η δράση στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις του WRC ξεκίνησε για το 2024 με το καθιερωμένο Shakedown σε μία διαδρομή μήκους 3,62 χιλιομέτρων. Οι οδηγοί του παγκοσμίου πρωταθλήματος ράλλυ έκαναν τα πρώτα τους περάσματα και πήραν μία… γεύση για το τι τους περιμένει τις επόμενες ημέρες σε έναν από τον πιο δύσκολο και απαιτητικό αγώνα της χρονιάς.

Ταχύτερος στο Shakedown ήταν ο Τιερί Νεβίλ της Hyundai Motorsport. Έπειτα από τρία περάσματα, ο Βέλγος σημείωσε χρόνο 2:38,2 και ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον εθνικό μας αγώνα. Ο Νεβίλ θα πάρει εκκίνηση στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις με ανεβασμένη ψυχολογία έχοντας υπογράψει νέο συμβόλαιο συνεργασίας με τη Hyundai.

Leaving them in our dust 🌪️@OttTanak was fastest on the first pass of shakedown, and after three runs it's @thierryneuville who's at the top of the times.#AcropolisRally #WRC pic.twitter.com/yWeMsRCKuo