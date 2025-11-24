Σαν Σήμερα: Η βόλτα του Ουέμπερ δίχως κράνος και ένα φινάλε-θρίλερ στο WRC (vid)

Τα βιβλία της ιστορίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού και της F1 είναι γεμάτα με λαμπερές ιστορίες που έχουν αφήσει το στίγμα τους. Ας δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της ημέρας.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι ώστε να πει κανείς το δικό του «αντίο» στη Formula 1. O Μαρκ Γουέμπερ είχε έμπνευση πριν από 12 χρόνια και δοκίμασε κάτι που όλοι οι οδηγοί θα ήθελαν να κάνουν στην καριέρα τους. Επιπλέον θα μάθουμε για ένα μονοθέσιο που δεν αγωνίστηκε ποτέ, ενώ στο WRC πραγματοποιήθηκε ένα από τα πιο δραματικά φινάλε στην ιστορία του σπορ.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 24/11, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1976, η ομάδα της March παρουσίασε ένα πρωτότυπο μονοθέσιο ονόματι 2–4–0, το οποίο είχε έξι τροχούς σε τελείως πρωτόγνωρη διάταξη. Εκείνη την περίοδο είχε ήδη ξεκινήσει η εξέλιξη των 6τροχων μονοθεσίων, με την εμβληματική Tyrrell P34 να κάνει την αρχή. Η March 2–4–0 ήταν μια ανασχεδιασμένη έκδοση της March 761 αλλά, σε αντίθεση με την Tyrrell, είχε τέσσερις τροχούς στον πίσω άξονα, στοχεύοντας σε μικρότερη αεροδυναμική αντίσταση. Τελικά το μονοθέσιο παρουσίασε πολλά μηχανικά προβλήματα, κυρίως στο κιβώτιο ταχυτήτων, και δεν αγωνίστηκε επίσημα σε κανέναν αγώνα.

Σαν σήμερα το 1988, ο Μάρκου Άλεν επικράτησε στο Ράλλυ Μεγάλης Βρετανίας του WRC με μια Lancia Delta HF Integrale. Περίπου 4 λεπτά πίσω τερμάτισε ο συμπατριώτης του, Τίμο Σάλονεν, με ένα τετρακίνητο Mazda 323. Στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Μπιόρν Βάλντεγκαρντ, ο οποίος οδήγησε ένα Toyota Celica ST165.

Σαν σήμερα το 1993, το Ράλλυ Μεγάλης Βρετανίας κερδήθηκε από έναν άλλον Φινλανδό. Ο λόγος αυτή τη φορά για τον Γιούχα Κάνκουνεν, ο οποίος οδήγησε ένα Toyota Celica ST185 με συνοδηγό τον θρύλο Νίκι Γκριστ. Δεύτερος ήταν ο Κένεθ Έρικσον με ένα Mitsubishi Lancer RS και τρίτος ο Μάλκολμ Ουίλσον με ένα Ford Escort RS Cosworth.

Σαν σήμερα το 1998, η μάχη για τον τίτλο στο WRC χάρισε στο κοινό ένα συγκλονιστικό φινάλε. Στο Ράλλυ Μεγάλης Βρετανίας, ο Κάρλος Σάινθ Sr. έχασε το πρωτάθλημα μέσα από τα χέρια του όταν ο κινητήρας του Toyota Corolla παρέδωσε πνεύμα, ελάχιστα μέτρα πριν το τέλος της τελευταίας Ειδικής Διαδρομής κι έτσι ο Ρίτσαρντ Μπερνς κέρδισε το ράλλυ με ένα Mitsubishi Lancer Evo V. Με την ατυχία του Σάινθ ο τίτλος κατέληξε στον Τόμι Μάκινεν, ο οποίος είχε ήδη τεθεί εκτός μάχης πολύ νωρίτερα.

Σαν σήμερα το 2005, η Minardi έκλεισε έναν πολύ μεγάλο κύκλο παρουσίας στην F1, κάνοντας μια τελευταία επίδειξη με το μονοθέσιό της στην πίστα της Βαλελούνγκα. Ο δοκιμαστής οδηγός Τσάνοχ Νισάνι έκανε κάποιους γύρους με την PS05, ως ένα τελευταίο αντίο της ομάδας προς τους ελάχιστους αλλά ενθουσιώδεις υποστηρικτές της που παρευρέθησαν. Η Minardi αγωνίστηκε συνολικά σε 340 Grand Prix, ολοκληρώνοντας μια πορεία που είχε ξεκινήσει στο μακρινό 1985. Η ομάδα του Πολ Στόνταρντ εξαγοράστηκε από την Red Bull και από το 2006 τη γνωρίζουμε ως Scuderia Toro Rosso, νυν Scuderia AlphaTauri.

Σαν σήμερα το 2013, η αυλαία της σεζόν για την F1 έπεσε με το Grand Prix Βραζιλίας. Νικητής του αγώνα ήταν ο πρωταθλητής Σεμπάστιαν Φέτελ, καταγράφοντας έτσι την ένατη συνεχόμενη νίκη του. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο teammate του στη Red Bull Racing, Μαρκ Γουέμπερ, στο τελευταίο Grand Prix της καριέρας του. Μάλιστα το πανηγύρισε κάνοντας ένα γύρο δίχως κράνος στην πίστα. Στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Φερνάντο Αλόνσο της Ferrari. Το συγκεκριμένο Grand Prix ήταν επίσης το τελευταίο για τους Χέικι Κοβαλάινεν, Σαρλ Πικ και Γκιέντο φαν ντερ Γκάρντε.

Φωτογραφίες: Getty Images/Redbullcontentpool.com