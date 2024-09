O 36χρονος Βέλγος θα παραμείνει εργοστασιακός οδηγός της Hyundai Motorsport και το 2025. Η ανακοίνωση πριν την εκκίνηση του Rally Acropolis.

Ευχάριστα νέα για τον Τιερί Νεβίλ και τη Hyundai Motorsport λίγες ώρες πριν την τελετή εκκίνησης του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις. Όπως ανακοινώθηκε, ο 36χρονος Βέλγος θα οδηγεί για την ομάδα και στο WRC του 2025.

Μάλιστα στα social media της Hyundai Motorsport δημοσιεύτηκε η πρώτη «σελίδα» του συμβολαίου, με... χιουμοριστικό κείμενο.

✒️ Signed, sealed, sending it! @thierryneuville is staying with us for 2025. 🤝#WRC pic.twitter.com/XcxXWipFtd