Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2019 ανακοίνωσε ότι αποχωρεί προσωρινά από το WRC στο τέλος της φετινής σεζόν για να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά του.

Ο Ότ Τάνακ επιβεβαίωσε ότι θα κάνει ένα διάλειμμα από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ μετά το φινάλε της σεζόν του 2025, εξηγώντας πως ήρθε η στιγμή να «επαναφέρει τις ισορροπίες» ανάμεσα στην επαγγελματική και στην προσωπική του ζωή. Ο Εσθονός οδηγός της Hyundai, που στέφθηκε Παγκόσμιος Πρωταθλητής το 2019 με την Toyota, τονίζει ότι δεν αποσύρεται οριστικά από τους αγώνες, αλλά θέλει να αφιερώσει χρόνο στην οικογένεια και στους ανθρώπους του.

«Ύστερα από ένα απίστευτο ταξίδι στο WRC και πολλές αξέχαστες σεζόν στο υψηλότερο επίπεδο, αποφάσισα να κάνω ένα διάλειμμα από τους αγώνες ως οδηγός πλήρους απασχόλησης. Η επιλογή αυτή δεν ήταν εύκολη, αλλά αισθάνομαι πως είναι η σωστή στιγμή να σταματήσω για λίγο, να σκεφτώ και να αφιερώσω περισσότερο χρόνο στην οικογένειά μου και στη ζωή πίσω στην Εσθονία», δήλωσε ο Τάνακ.

Ο Τάνακ, που υπήρξε βασικό πρόσωπο του WRC την τελευταία δεκαετία, αναφέρθηκε και στη μέχρι τώρα πορεία του: «Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός είναι η ζωή μου από παιδί. Από τις πρώτες μέρες στους τοπικούς αγώνες μέχρι τη στιγμή που ανέβηκα στο ψηλότερο σκαλί των βάθρων του WRC, αυτό το άθλημα με διαμόρφωσε. Κάθε ειδική, κάθε στροφή, κάθε πρόκληση μού έμαθε κάτι για την αντοχή, την ομαδικότητα και το πάθος. Η κατάκτηση του τίτλου το 2019 ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα, αλλά εξίσου πολύτιμα ήταν και τα μαθήματα των δύσκολων σεζόν, όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν όπως θέλαμε αλλά συνεχίζαμε να παλεύουμε.

Με πολλούς τρόπους, ήταν ένα τρενάκι γεμάτο απίστευτες κορυφές και πτώσεις· μια διαδρομή που δοκίμασε κάθε μου κομμάτι – σωματικά, πνευματικά και συναισθηματικά. Αλλά ήταν και βαθιά ανταποδοτική, γιατί κάθε στιγμή έκανε το ταξίδι πιο ουσιαστικό. Τα ράλλυ δεν αφορούν μόνο τα τρόπαια, αλλά τους ανθρώπους, την αφοσίωση και το κοινό πάθος για την τελειότητα».

Ο Εσθονός ευχαρίστησε όλους όσοι στάθηκαν δίπλα του αυτά τα χρόνια, από τους χορηγούς και τις ομάδες μέχρι τους φιλάθλους: «Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι υπήρξαν μέρος αυτής της ιστορίας. Πρώτα απ’ όλα τους χορηγούς μου από τα πρώτα χρόνια – χωρίς τη στήριξή τους δεν θα ήμασταν εδώ. Είμαι για πάντα ευγνώμων στον Μάρκο Μάρτιν που άνοιξε τον δρόμο για τόσους Εσθονούς οδηγούς. Ευχαριστώ τις ομάδες μου -M-Sport, Toyota, Hyundai- και όλους όσοι δούλεψαν μαζί μου. Τους συνοδηγούς, τους μηχανικούς, τους ανθρώπους πίσω από τα φώτα. Τίποτα στα ράλλυ δεν το κερδίζεις μόνος και είχα την τύχη να είμαι ανάμεσα στους καλύτερους.

Στην κοινότητα των ράλλυ και στους φιλάθλους: υπήρξατε μια απίστευτη πηγή κινήτρου. Η ενέργεια στα service park, τα μηνύματα στήριξης μετά από δύσκολα Σαββατοκύριακα ή νίκες, οι εσθονικές σημαίες σε κάθε αγώνα – αυτά είναι που με κράτησαν ζωντανό σε όλη τη διαδρομή. Έχει έρθει η στιγμή που πρέπει να ξανασκεφτώ την ισορροπία μεταξύ αγώνων και προσωπικής ζωής. Τα παιδιά μου μεγαλώνουν, ο χρόνος περνά και θέλω να είμαι παρών στις στιγμές που μετράνε. Θέλω επίσης να ξανασυνδεθώ με τις ρίζες μου, να απολαύσω την ηρεμία του σπιτιού και να σκεφτώ τι έρχεται μετά – ως άνθρωπος και ως επαγγελματίας.

Αυτό δεν είναι αποχαιρετισμός στα ράλλυ. Είναι απλώς μια ευκαιρία να επαναφορτίσω τις μπαταρίες και να ανασυνταχθώ. Εξακολουθώ να αγαπώ βαθιά το σπορ και είμαι βέβαιος ότι θα παραμείνω κοντά του με κάποιον τρόπο. Τα ράλλυ θα είναι πάντα κομμάτι μου και θα είμαι πάντα περήφανος για όσα πετύχαμε μαζί. Τώρα ήρθε η ώρα να χαλαρώσω, να πάρω μια ανάσα και να απολαύσω τους πιο ήσυχους δρόμους της ζωής. Θα τα ξαναπούμε κάπου στον δρόμο!».

Η αποχώρηση του Τάνακ αφήνει τη Hyundai με ένα κενό ενόψει της σεζόν 2026, όπου ο Τιερί Νεβίλ και ο Αντριέν Φουρμό αναμένεται να παραμείνουν οι δύο βασικοί οδηγοί της ομάδας. Το όνομα που θα καλύψει τη θέση του Εσθονού δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, όμως οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για πιθανή επιλογή ενός νέου οδηγού στο πλευρό του Νεβίλ.