Η ιταλική ομάδα παρουσίασε ένα πολλά υποσχόμενο πακέτο αναβαθμίσεων στο GP Εμίλια-Ρομάνια, όμως δεν είχε τα κέρδη που περίμενε στον ένα γύρο.

Προτού ξεκινήσει το αγωνιστικό τριήμερο του Grand Prix της Formula 1 στην Ίμολα, η Scuderia Ferrari περίμενε καλύτερο αποτέλεσμα από το 4-5 στις κατατακτήριες δοκιμές. Οι Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ δεν είχαν την ταχύτητα να ανταγωνιστούν τον Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος πήρε μια εντυπωσιακή pole position, ενώ ήταν πίσω και από τις δύο McLaren των Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις - άσχετα που ο Πιάστρι θα εκκινήσει τελικά πίσω τους λόγω ποινής.

Η Ferrari παρουσίασε στην Ίμολα το πρώτο μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεων στο 2024. Η ιταλική ομάδα αναμένει μεγάλα κέρδη σε ταχύτητα, καθώς στο εργοστάσιο του Μαρανέλο εργάστηκαν πολλούς μήνες πάνω στην SF-24 Evo όπως την αποκαλούν.

Στις κατατακτήριες δοκιμές της Ίμολα ωστόσο, ο Λεκλέρ ήταν δύο δέκατα του δευτερολέπτου πίσω από τον Μαξ Φερστάπεν. Ο Μονεγάσκος ήταν φανερά απογοητευμένος με την έλλειψη ταχύτητας του μονοθεσίου του στη μάχη για την pole position.

«Δεν είμαστε χαρούμενοι. Είμαστε πιο μακριά απ’ ότι περιμέναμε. Το μονοθέσιο είναι δυνατό σε ρυθμό αγώνα, ωστόσο αυτή η πίστα είναι μία από τις πιο δύσκολες στο προσπέρασμα. Δεν καταλαβαίνω επίσης γιατί το DRS διαρκεί λιγότερο φέτος, γιατί αυτό κάνει το προσπέρασμα πιο δύσκολο. Έχουμε το ρυθμό, έχουμε τη στρατηγική και ο στόχος μας είναι να κερδίσουμε. Είμαι όμως απογοητευμένος. Δεν είχαμε περισσότερη ταχύτητα στο μονοθέσιο. Το FP1 και το FP2 ήταν πολύ καλά για εμάς όμως δεν ξέρουμε τι φορτίο καυσίμου είχαν οι αντίπαλοί μας. Πιστεύω πως κρύφτηκαν περισσότερο απ’ όσο νομίζαμε. Είναι κρίμα διότι όταν έχεις αναβαθμίσεις στο μονοθέσιό σου και αγωνίζεσαι εντός έδρας θέλεις να τα πας πολύ καλά. Ο στόχος μας για τον αγώνα είναι να πάρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ο στόχος είναι ξεκάθαρα να κερδίσουμε», είπε προβληματισμένος στο F1TV.

O Κάρλος Σάινθ μίλησε για τον τομέα που πρέπει να βελτιωθεί η Ferrari στους επόμενους αγώνες: «Πρέπει να δουλέψουμε ώστε να βελτιωθούμε με τη μαλακή γόμα ελαστικών. Είναι πολύ σημαντική η διαχείριση των θερμοκρασιών, όμως δεν ξέρουμε τι μας λείπει στις πρώτες στροφές. Αν οι θερμοκρασίες των ελαστικών δεν είναι σωστές, τότε αυτόματα χάνουμε τέσσερα δέκατα. Επίσης η φορά του ανέμου άλλαξε σημαντικά από χθες».

Η μεγαλύτερη διαφορά της Ferrari SF-24 με τη Red Bull RB20 ήταν ο πρώτος τομέας της πίστας. Το ιταλικό μονοθέσιο στα χέρια του Λεκλέρ ήταν δύο δέκατα του δευτερολέπτου πίσω από αυτό του Φερστάπεν, ενώ στους δύο τελευταίους τομείς ο Μονεγάσκος ήταν ταχύτερος. Όπως φάνηκε μετά τις κατατακτήριες δοκιμές, ο Φερστάπεν πήρε ένα γενναιόδωρο slipstream από τον Νίκο Χούλκενμπεργκ, κάτι που του έδωσε επιπλέον 10 χλμ/ώρα σε σχέση με τα μονοθέσια των Ferrari.

Ο επικεφαλής της Scuderia Ferrari, Φρεντ Βασέρ, αναφέρθηκε στο πλεονέκτημα που απέκτησε ο Φερστάπεν στις κατατακτήριες της Ίμολα: «Με το slipstream, o Μαξ κέρδισε 2,5 δέκατα του δευτερολέπτου, όμως καταφέραμε να ανακτήσουμε έδαφος. Αυτό σημαίνει πως στον υπόλοιπο γύρο ήμασταν ταχύτεροι».

Το Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια θα ξεκινήσει την Κυριακή, 19/5, στις 16:00 ώρα Ελλάδος. Μην χάσετε το LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford από τις 15:30 για να μπείτε σε κλίμα αγώνα.

