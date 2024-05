Ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull Racing συνέχισε το απόλυτο σερί με άλλη μία pole position αυτήν τη φορά στην Ιταλία.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του GP Εμίλια-Ρομάνια στην ιστορική πίστα της Ίμολα ήταν το σκηνικό που οι tifosi περίμεναν να γιορτάσουν την αγωνιστική αναγέννηση της Scuderia Ferrari, αλλά ο Μαξ Φερστάπεν με μια εκπληκτική pole position δεν τους το επέτρεψε. Ο Ολλανδός της Red Bull Racing συνέχισε το απόλυτο στις φετινές κατατακτήριες, έφτασε στις οκτώ συνεχόμενες, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του Άιρτον Σένα, και στις 39 στην καριέρα του. Οι McLaren προσπάθησαν να αμφισβητήσουν το πρωταθλητή και πήραν τη 2η θέση με τον Όσκαρ Πιάστρι και την 3η θέση με τον Λάντο Νόρις. Οι Ferrari περιορίστηκαν στην 4η και 5η θέση με τον Σαρλ Λεκλέρ και τον Κάρλος Σάινθ αντίστοιχα.

Λιακάδα και δεκάδες χιλιάδες tifosi υποδέχτηκαν στο Σιρκουί Έντσο και Ντίνο Φεράρι τα μονοθεσια και τους οδηγούς της Formula 1, στο ξεκίνημα των κατατακτήριων δοκιμών. Με το που άνοιξε το pit lane τα μονοθέσια άρχισαν να βγαίνουν από τα γκαράζ στην πίστα για τις πρώτες τους προσπάθειες. Σε αυτό το ξεκίνημα οι Ferrari τράβηξαν αμέσως τα βλέμματα, όχι μόνο γιατί βρισκόμασταν στην Ιταλία αλλά γιατί είχαν επιλέξει τα μεσαία (κίτρινα) ελαστικά της Pirelli, όπως είχε κάνει και ο Τζορτζ Ράσελ με τη Mercedes.

Ο Όσκαρ Πιάστρι με τη McLaren συνέχισε να δείχνει την ταχύτητά του και ανέβηκε στην κορυφή του πίνακα των χρόνων, για να τον περάσει όμως λίγο αργότερα ο Λάντο Νόρις. Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν τρίτος, μπροστά από τους Σάινθ, Γκασλί και Λεκλέρ. Το σημαντικό εδώ ήταν ότι οι προαναφερθέντες είχαν κάνει τους χρόνους τους με τη μαλακή γόμα ενώ οι Σάινθ και Λεκλέρ, που βρίσκονταν μέσα σε δύο δέκατα του δευτερολέπτου από την κορυφή, με τη μεσαία. Η μεγάλη έκπληξη ήρθε στα τελευταία δευτερόλεπτα, με τον Νίκο Χούλκενμπεργκ της Haas να κάνει τον καλύτερο χρόνο, τον οποίο πέρασε τελικά ο Μαξ Φερστάπεν και πήρε αυτός την πρωτιά του σκέλους.

Alonso was off in FP3 and he's in the gravel again in Q1



Fernando finds his way back on track but he's currently P17#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/yNqVYbXER1