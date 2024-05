Μπορεί όλοι να περιμέναμε με αγωνία να δούμε τη σημαντικά αναβαθμισμένη Ferrari SF-24 στην πίστα, όμως άλλο είναι το μονοθέσιο που υπέστη τις μεγαλύτερες αλλαγές.

Το Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια της Formula 1 το περιμέναμε από το ξεκίνημα της φετινής σεζόν. Πρόκειται για τον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα του φετινού πρωταθλήματος και οι ομάδες άδραξαν την ευκαιρία να ενσωματώσουν σημαντικά πακέτα αναβαθμίσεων στα μονοθέσιά τους. Το εύρος των αναβαθμίσεων αυτών είναι μεγάλο, καθώς τα εργοστάσια εργάζονται για αυτές από το χειμώνα.

Η ομάδα που περιμέναμε διακαώς να δούμε τι νέο θα φέρει στην Ίμολα ήταν η Scuderia Ferrari. Χωρίς ουσιαστική αναβάθμιση στη σεζόν μέχρι τώρα, είχε υποσχεθεί μεγάλες αλλαγές στην SF-24. Τη νέα της μορφή την είχαμε δει την προηγούμενη εβδομάδα στο Φιοράνο της Ιταλίας.

Ferrari’s upgraded SF-24 #F1 car for the #ImolaGP. Jock Clear describes it as “chocolatey with a bit more flavour” pic.twitter.com/GhbCP3J6vp