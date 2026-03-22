Ο Μάρκο Μπετζέκι συνέχισε το σερί νικών και πήρε την πρωτοπορία στο πρωτάθλημα, ενώ ο Χόρχε Μαρτίν πήρε το πρώτο βάθρο με την Aprilia, σε έναν «κουτσουρεμένο» αγώνα.

Η Βραζιλία επέστρεψε στο καλεντάρι του MotoGP με έναν αγώνα που τα είχε όλα: δράμα στην άσφαλτο, παρασκηνιακές αποφάσεις της τελευταίας στιγμής και μια απόλυτη κυριαρχία της Aprilia. Στην πίστα της Γκοϊάνια, ο Μάρκο Μπετζέκι απέδειξε ότι είναι το απόλυτο αφεντικό της φετινής σεζόν, κατακτώντας μια νίκη που, είναι η 2η του φετινή σε δύο αγώνες και τον φέρνει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο αγώνας ξεκίνησε με μια αιφνίδια ανακοίνωση που προκάλεσε αναστάτωση στα pits. Μόλις λίγα λεπτά πριν την εκκίνηση, η απόσταση μειώθηκε από τους 31 στους 23 γύρους λόγω «φθοράς του οδοστρώματος». Η περιβόητη τρύπα στην ευθεία που ταλαιπώρησε τους διοργανωτές το Σάββατο φαίνεται πως άνοιξε ξανά τη συζήτηση για την ασφάλεια, αναγκάζοντας τους αναβάτες να αλλάξουν στρατηγική ενώ είχαν ήδη κάνει επιλογές ελαστικών τους.

Η κυριαρχία του Μάρκο Μπετζέκι και το 1-2 της Aprilia

Ο Μάρκο Μπετζέκι δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης. Με το που έσβησαν τα φώτα, εκτοξεύτηκε μπροστά από τον poleman Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο και άρχισε να εξαφανίζεται στον ορίζοντα. Η ταχύτητα των Aprilia ήταν τέτοια που οι Ducati δεν είχαν καμία απάντηση, με τον Ιταλό να πανηγυρίζει την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του σε Grand Prix. Το πιο εντυπωσιακό στατιστικό; Ο Μπετζέκι έχει ηγηθεί και στους 101 γύρους αυτών των τεσσάρων αγώνων!

Πίσω του, ο Χόρχε Μαρτίν επιβεβαίωσε ότι αυτό ήταν το καλύτερο Σαββατοκύριακό του από τότε που μεταπήδησε στην Aprilia. Παρά την πίεση που δέχτηκε στην αρχή από τον Πέδρο Ακόστα, ανέκτησε γρήγορα τη θέση του και τερμάτισε δεύτερος, σφραγίζοντας το ιστορικό 1-2 για την ομάδα του. Ο Χόρχε Μαρτίν έδειξε σταθερότητα, αν και δεν κατάφερε ποτέ να απειλήσει ουσιαστικά τον ασταμάτητο teammate του.

Το θρίλερ του βάθρου

Η μάχη για την τρίτη θέση κράτησε την αδρεναλίνη στα ύψη μέχρι το τέλος. Ο νικητής του χθεσινού Σπριντ Μαρκ Μάρκεθ προσπάθησε να επιβληθεί στον Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο με μια επιθετική κίνηση στον 19ο γύρο, αναγκάζοντας τη VR46 Ducati του Ιταλού να βγει εκτός γραμμής. Ωστόσο, ένα γλίστρημα του Μαρκ Μάρκεθ στον επόμενο γύρο τού στέρησε το βάθρο, δίνοντας την ευκαιρία στον Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο να πάρει την εκδίκησή του και να τερματίσει τρίτος.

Την παράσταση έκλεψε επίσης ο Άι Ογκούρα. Παρά την καταστροφική εκκίνηση που τον έριξε σχεδόν εκτός δεκάδας, ο Ιάπωνας της Trackhouse Aprilia έκανε έναν αγώνα-αντεπίθεση, προσπερνώντας στον τελευταίο γύρο τον Άλεξ Μάρκεθ της Gresini για να καταλάβει την 5η θέση. Η εμφάνιση του Ογκούρα υπογράμμισε την ανωτερότητα των Aprilia στην Γκοϊάνια, σε μια ημέρα που η Ducati περιορίστηκε σε ρόλο κομπάρσου στην κορυφή.

Οι δύσκολες συνθήκες οδήγησαν σε αρκετές πτώσεις, με τους Τζακ Μίλερ, Μπραντ Μπίντερ, Πέκο Μπανάια και Τζοάν Μιρ να βλέπουν τον αγώνα τους να ολοκληρώνεται στην αμμοπαγίδα.

Το πρωτάθλημα MotoGP συνεχίζεται χωρίς διακοπή αλλά παραμένει στην αμερικανική ήπειρο, καθώς ο επόμενος αγώνας είναι το GP ΗΠΑ στην πίστα του Όστιν το 3ήμερο 27-29 Μαρτίου.

