Ο Μάρκο Μπετζέκι πέρασε στην κορυφή της βαθμολογίας των αναβατών και ο Χόρχε Μαρτίν ανέβηκε στη 2η θέση, με την Aprilia να κυριαρχεί απόλυτα μέχρι στιγμής στο MotoGP.

Το GP Βραζιλίας χαρακτηρίστηκε -εκτός από τα προβλήματα της πίστας- από το κυριαρχικό 1-2 της Aprilia, με τον Μάρκο Μπετζέκι να παίρνει μια σπουδαία νίκη και τον Χόρχε Μαρτίν να ανεβαίνει για πρώτη φορά σε βάθρο την Κυριακή με την ιταλική ομάδα, αποτυπώνεται στους πίνακες της βαθμολογίας. Οι δύο αναβάτες καταλαμβάνουν τις δύο πρώτες θέσεις στο σχετικό πίνακα, με τον Μπετζέκι 11 βαθμούς μπροστά από τον Μαρτίν, η Aprilia προηγείται στους Κατασκευαστές και η εργοστασιακή ομάδα είναι επικεφαλής στο Πρωτάθλημα Ομάδων. Το 2026 δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει καλύτερα για το Νοάλε.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Αναβατών

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών