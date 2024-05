Οι αγωνοδίκες του GP Εμίλια-Ρομάνια τιμώρησαν τον οδηγό της McLaren με ποινή τριών θέσεων για παρεμπόδιση αντιπάλου.

Ο Όσκαρ Πιάστρι έχασε την εκκίνηση από την πρώτη σειρά του Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια στης Formula 1 στην Ίμολα, έπειτα από έρευνα των αγωνοδικών. Κατά τη διάρκεια του Q1, ο Πιάστρι φάνηκε να παρεμποδίζει τον οδηγό της Haas, Κέβιν Μάγκνουσεν, στη στροφή 2, προκαλώντας την αναίτια καθυστέρηση του Δανού, ο οποίος τελικά αποκλείστηκε από τη συνέχεια.

