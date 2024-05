Ο πρώτος αγώνας του MotoGP στην ασιατική χώρα, που ήταν προγραμματισμένος για τον Ιούνιο, δεν θα πραγματοποιηθεί στην ώρα του λόγω πλημμυρών.

Η διεξαγωγή του Grand Prix Καζακστάν του 2024 αναβλήθηκε για ακόμη μια φορά από το MotoGP λόγω σοβαρών πλημμύρων στην κεντρική Ασία. Η Dorna, ο διοργανωτής του MotoGP, και η FIM, το διεθνές ομοσπονδιακό όργανο του αθλήματος, ανακοίνωσαν σε μια σύντομη κοινή δήλωση την αναβολή του αγώνα στην πίστα Σόκολ, που ήταν προγραμματισμένος για τις 16 Ιουνίου, ελπίζοντας όμως να επαναπρογραμματιστεί κατά τη διάρκεια της σεζόν - αν και αυτό ενδέχεται να αποδειχθεί αδύνατο.

Η επίσημη ανακοίνωση αναφέρει: «Οι άνευ προηγουμένου καιρικές συνθήκες οδήγησαν σε πλημμύρες σε ολόκληρη την Κεντρική Ασία, προκαλώντας κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο Καζακστάν και εκτοπίζοντας μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Δεν θα είναι υπεύθυνο για το MotoGP να προσθέσει επιπλέον βάρος στις αρχές ή στις υπηρεσίες καθώς εργάζονται για να βοηθήσουν τους δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που επηρεάζονται σε ολόκληρη τη χώρα. Επομένως, το Sokol International Racetrack δεν θα φιλοξενήσει το MotoGP στις ημερομηνίες που ανακοινώθηκαν προηγουμένως και τυχόν περαιτέρω ενημερώσεις θα δημοσιευτούν μόλις επιβεβαιωθούν. Ως ύψιστη προτεραιότητά μας, το MotoGP στέλνει τα συλλυπητήρια και την υποστήριξή μας στον λαό του Καζακστάν και σε όλους όσους επλήγησαν από τις πλημμύρες στην Κεντρική Ασία. Ελπίζουμε ότι το έθνος, η περιοχή και οι κοινότητες που πλήττονται θα ανακάμψουν το συντομότερο δυνατό.».

Οι πλημμύρες ξεκίνησαν πριν από δύο εβδομάδες στο βόρειο Καζακστάν, περίπου 2.000 χλμ. μακριά από την πίστα, και ανάγκασαν σχεδόν 120.000 άτομα να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Όλες οι υπηρεσίες του κρατικού μηχανισμού στη χώρα εργάζονται για την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών και προφανώς δεν έχουν την πολυτέλεια να ασχοληθούν με την πίστα και τον αγώνα του MotoGP.

