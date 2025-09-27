Νέα αντικείμενα του 7 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή της Formula 1 βγήκαν στο «σφυρί» συγκεντρώνοντας τεράστιο ενδιαφέρον από επίδοξους αγοραστές.

Εμβληματικά αντικείμενα της Formula 1 που ανήκαν στον Μίκαελ Σουμάχερ βγήκαν σε δημοπρασία στη Μόντσα, συγκεντρώνοντας μεγάλα ποσά τα οποία προορίζονται για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο του GP Ιταλίας, στο πλαίσιο των εγκαινίων του νέου «Schumacher Lounge», ενός ξεχωριστού χώρου φιλοξενίας στην πίστα της Μόντσα, που δημιουργήθηκε με τη στήριξη του ιδρύματος Keep Fighting Foundation. Τα έσοδα της βραδιάς κατευθύνθηκαν στην ίδια φιλανθρωπική οργάνωση, που συνεχίζει το όραμα του επτάκις παγκόσμιου πρωταθλητή.

Michael Schumacher winning his Monza debut as a Ferrari driver in 1996.



Nothing beats that passion.

pic.twitter.com/3fxK8lSQMX — Daniel Valente 🏎️ (@F1GuyDan) September 5, 2025

Τα αντικείμενα που κέντρισαν το ενδιαφέρον

Ρεπλίκα κράνους με υπογεγραμμένη ζελατίνα από τον Σουμάχερ: πουλήθηκε για 11.520 ευρώ.

Στολή της Benetton του 1995, χρονιά που ο Γερμανός κατέκτησε το δεύτερο παγκόσμιο τίτλο του: «έπιασε» 61.360 ευρώ.

Το πιο περιζήτητο κομμάτι: στολή Ferrari του 2000, όταν ο Σουμάχερ χάρισε στη Scuderia τον πρώτο της τίτλο μετά από 21 χρόνια και ξεκίνησε την πενταετή δυναστεία του στο σπορ. Η στολή πουλήθηκε για 95.650 ευρώ.

The start of something very special ❤️



23 years ago, Michael Schumacher won the first of his five world championships with Ferrari ✨#F1 pic.twitter.com/JR03h8tLzp October 8, 2023

Η κληρονομιά του Σουμάχερ

Δεν είναι η πρώτη φορά που αντικείμενα του Μίκαελ Σουμάχερ αξιοποιούνται για φιλανθρωπία. Ο Γερμανός δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από το σοβαρό ατύχημα στο σκι το 2013, όμως η οικογένειά του συνεχίζει να στηρίζει δράσεις με το όνομά του.

Τον περασμένο Απρίλιο, με τη βοήθεια της συζύγου του Κορίνα Σουμάχερ, ο «Schumi» υπέγραψε τα αρχικά του σε κράνος, μαζί με όλους τους εν ζωή Παγκόσμιους Πρωταθλητές της Formula 1. Το κράνος αυτό δημοπρατήθηκε για τη στήριξη του ιδρύματος «Race Against Dementia» του Σερ Τζάκι Στιούαρτ.

Στο νέο podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για τα γεγονότα του GP Ιταλίας με επίκεντρο την κυριαρχία του Μαξ Φερστάπεν και τις πρωτοφανείς εντολές που έδωσε η McLaren στους οδηγούς της