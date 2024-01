Άσχημα είναι τα νέα για τους φίλους των δύο τροχών, καθώς το κορυφαίο πρωτάθλημα μοτοσικλετών δεν θα πραγματοποιήσει αγώνα στη χώρα της Νότιας Αμερικής.

Το 2024 το MotoGP είχε στο πρόγραμμά του 22 Grand Prix, αριθμό ρεκόρ στην ιστορία του σπορ. Ωστόσο αυτό άλλαξε σημαντικά, μιας και ανακοινώθηκε πως για φέτος δεν θα πραγματοποιηθεί το Grand Prix Αργεντινής.

Η χώρα της Νότιας Αμερικής βρίσκεται σε δυσμενή οικονομική κατάσταση. Από την πρόσφατη εκλογή της, η νέα συντηρητική κυβέρνηση πραγματοποιεί τη μία περικοπή μετά την άλλη στον κρατικό προϋπολογισμό και αυτό τώρα επηρεάζει και τον τομέα του αθλητισμού.

Ένα μεγάλο μέρος από τα χρήματα που δαπανούνται ετησίως για το Grand Prix Αργεντινής στην πίστα Τέρμας Ντε Ρίο Χόντο για τον αγώνα του MotoGP έρχονται από τα κρατικά ταμεία. Δίχως λοιπόν την οικονομική στήριξη του κράτους, ο αγώνας δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.

BREAKING: the 2024 #ArgentinaGP has been cancelled 🚨➡️ https://t.co/VlDdFujBQ7 The event will not be replaced ❌ #MotoGP pic.twitter.com/AFo8tN9lPV

Στην ανακοίνωσή της, η Dorna που κατέχει τα εμπορικά δικαιώματα του MotoGP, επιβεβαίωσε πως ο αγώνας δεν θα αντικατασταθεί. Η ημερομηνία που είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί ήταν το τριήμερο 5-7 Απριλίου.

H Τέρμας Ντε Ρίο Χόντο σήμανε το 2014 την επιστροφή της Αργεντινής στο πρόγραμμα του MotoGP μετά το 1999. Πολυνίκης στην πίστα είναι ο Μαρκ Μάρκεθ με 3 νίκες.

With 21 Grands Prix instead of 22 the 2024 season will still be a record-breaking one! 🙌



Check out the updated version of the calendar! 🗓️#MotoGP2024 pic.twitter.com/HyEb3Y6GKg