Ιδιαίτερα επικριτικός ήταν ο πρώην πρωταθλητής της Formula 1 στον τρόπο που συμπεριφέρθηκε η ιταλική ομάδα στους οδηγούς της.

Η Ferrari βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο μετά το GP Αζερμπαϊτζάν, όταν ο Λιούις Χάμιλτον δέχθηκε την εντολή να παραχωρήσει την 8η θέση στον Σαρλ Λεκλέρ στον τελευταίο γύρο. Ο Βρετανός άφησε το γκάζι για να περάσει ο teammate του, όμως πέρασε τη γραμμή τερματισμού μπροστά.

Ο Μονεγάσκος αντέδρασε έντονα μέσω team radio, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «χαζή» και «άδικη». Αργότερα όμως παραδέχθηκε ότι δεν τον ένοιαζε η θέση που τερμάτισε.

Whistle while you work 🎶 pic.twitter.com/bGPDaXopkv — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) September 24, 2025

«Η Ferrari τα έχει χαμένα»

Μετά τον αγώνα, ο Χάμιλτον ζήτησε συγγνώμη στον Λεκλέρ, υποστηρίζοντας πως επρόκειτο για πραγματικό λάθος. Ο πρωταθλητής του 1997 στη Formula 1, Ζακ Βιλνέβ, όμως, είχε αντίθετη προσέγγιση στις εντολές της Ferrari:

«Ο Λιούις Χάμιλτον το έπαιξε έξυπνα. Το έπαιξε πραγματικά καλά. Η Ferrari ζήτησε από τον Λεκλέρ να αφήσει τον Λιούις να περάσει, αλλά δεν υπήρχε λόγος. Με τα νέα ελαστικά ήταν έτσι κι αλλιώς ταχύτερος και θα τον προσπερνούσε εύκολα. Άρα οι εντολές της ομάδας ήταν περιττές. Οπότε, καταλαβαίνω γιατί ο Λιούις δεν ήθελε να του δώσει τη θέση πίσω».

Ο Βιλνέβ δεν μάσησε τα λόγια του για τη συμπεριφορά της Ferrari προς τον επτάκις παγκόσμιο πρωταθλητή: «Η Ferrari είναι εντελώς χαμένη αυτή τη στιγμή. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι είναι μόνο μία σεζόν. Από του χρόνου σχεδόν όλοι ξεκινούν από το μηδέν. Μπορεί να είναι η τέλεια αρχή για τη Ferrari την επόμενη σεζόν. Αν εμφανιστούν στον πρώτο αγώνα με δυνατό κινητήρα και εξαιρετικό μονοθέσιο, θα πάρει καιρό για τους άλλους να τους φτάσουν. Αυτό πρέπει να σκέφτονται τώρα. Δεν πιστεύω ότι εστιάζουν τόσο στο υπόλοιπο του 2025. Το 2026 πλησιάζει».

You have mail 📩 pic.twitter.com/iRKkbPpMFe — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) September 23, 2025

Ο Βασέρ κάνει λόγο για παρεξήγηση

Ο επικεφαλής της Ferrari, Φρεντ Βασέρ, έδωσε διαφορετική εξήγηση, απορρίπτοντας τα σενάρια για σκοπιμότητα από την πλευρά του Χάμιλτον:

«Η κατάσταση ήταν ξεκάθαρη: ο Λιούις είχε πλεονέκτημα με τα ελαστικά και ζητήσαμε από τον Σαρλ να τον αφήσει να επιτεθεί στους Λόσον, Τσουνόντα και Νόρις. Επιπλέον, ο Σαρλ είχε πρόβλημα με την ανάκτηση ενέργειας και δεν είμαστε στην κορυφή σε ισχύ κινητήρα, άρα αυτός ήταν ο καλύτερος τρόπος. Στη συνέχεια ζητήσαμε να επιστραφεί η θέση, αλλά φαίνεται ότι ο Λιούις έκανε λάθος εκτίμηση για το πού ακριβώς ήταν η γραμμή τερματισμού».

Στο νέο podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για τα γεγονότα του GP Ιταλίας με επίκεντρο την κυριαρχία του Μαξ Φερστάπεν και τις πρωτοφανείς εντολές που έδωσε η McLaren στους οδηγούς της