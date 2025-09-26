Πώς μπορεί ο αναβάτης της Ducati να εξασφαλίσει μαθηματικά τον έβδομο παγκόσμιο τίτλο του στο κορυφαίο θεσμό των δύο τροχών.

Φθάνοντας στο Μοτέγκι της Ιαπωνίας για το 17ο αγώνα της φετινής σεζόν στο MotoGP, ο Μαρκ Μάρκεθ βρίσκεται μπροστά σε μία ιστορική στιγμή. Ο 32χρονος Ισπανός αναβάτης της Ducati μπορεί να εξασφαλίσει μαθηματικά τον 7ο παγκόσμιο τίτλο του στην κορυφαία κατηγορία (και 9ο συνολικά, καθώς έχει άλλους δύο σε Moto2 και 125cc).

Ο Μάρκεθ θα πιάσει έτσι τον θρύλο Βαλεντίνο Ρόσι, ο οποίος επίσης έχει στο βιογραφικό του 7+2 παγκόσμιους τίτλους.

Τι χρειάζεται ο Μάρκεθ για να στεφθεί πρωταθλητής

Ούτως ή άλλως, ένας Μάρκεθ θα κατακτήσει φέτος τον τίτλο, καθώς ο μόνος που θεωρητικά μπορεί να ξεπεράσει τον Μαρκ είναι ο αδελφός του, Άλεξ (Gresini Racing). Η μεταξύ τους διαφορά είναι αυτή τη στιγμή στους 182 βαθμούς (512 για τον Μαρκ, 330 για τον Άλεξ).

Ο Μαρκ Μάρκεθ χρειάζεται ένα «τρίποντο» επί του Άλεξ Μάρκεθ στο τέλος του GP Ιαπωνίας για να στεφθεί πρωταθλητής. Έτσι η μεταξύ τους διαφορά θα φθάσει στους 185 βαθμούς και με 5 αγώνες να απομένουν (+5 Σπριντ), δεν θα μπορεί να καλυφθεί (στην ισοβαθμία τον τίτλο κατακτά ο Μαρκ).