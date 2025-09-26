MotoGP: Το μαγικό «τρίποντο» που ψάχνει ο Μαρκ Μάρκεθ στην Ιαπωνία
Φθάνοντας στο Μοτέγκι της Ιαπωνίας για το 17ο αγώνα της φετινής σεζόν στο MotoGP, ο Μαρκ Μάρκεθ βρίσκεται μπροστά σε μία ιστορική στιγμή. Ο 32χρονος Ισπανός αναβάτης της Ducati μπορεί να εξασφαλίσει μαθηματικά τον 7ο παγκόσμιο τίτλο του στην κορυφαία κατηγορία (και 9ο συνολικά, καθώς έχει άλλους δύο σε Moto2 και 125cc).
Ο Μάρκεθ θα πιάσει έτσι τον θρύλο Βαλεντίνο Ρόσι, ο οποίος επίσης έχει στο βιογραφικό του 7+2 παγκόσμιους τίτλους.
Τι χρειάζεται ο Μάρκεθ για να στεφθεί πρωταθλητής
Ούτως ή άλλως, ένας Μάρκεθ θα κατακτήσει φέτος τον τίτλο, καθώς ο μόνος που θεωρητικά μπορεί να ξεπεράσει τον Μαρκ είναι ο αδελφός του, Άλεξ (Gresini Racing). Η μεταξύ τους διαφορά είναι αυτή τη στιγμή στους 182 βαθμούς (512 για τον Μαρκ, 330 για τον Άλεξ).
Ο Μαρκ Μάρκεθ χρειάζεται ένα «τρίποντο» επί του Άλεξ Μάρκεθ στο τέλος του GP Ιαπωνίας για να στεφθεί πρωταθλητής. Έτσι η μεταξύ τους διαφορά θα φθάσει στους 185 βαθμούς και με 5 αγώνες να απομένουν (+5 Σπριντ), δεν θα μπορεί να καλυφθεί (στην ισοβαθμία τον τίτλο κατακτά ο Μαρκ).