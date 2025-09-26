Συναρπαστικές οι χρονομετρημένες δοκιμές του GP Ιαπωνίας με τον Μάρκο Μπετζέκι να παίρνει την πρωτιά μπροστά από τον Πέδρο Ακόστα.

Οι χρονομετρημένες δοκιμές του Grand Prix Ιαπωνίας είχαν αγωνία, δράμα και ανατροπές, καθώς οι αναβάτες τα έδωσαν όλα για να εξασφαλίσουν μία θέση στο Q2 του Σαββάτου. Στην πίστα του Μοτέγκι οι διαφορές ήταν πολύ μικρές, καθώς οι αναβάτες της 10άδας χωρίστηκαν μόλις για μισό δευτερόλεπτο, ενώ κυρίαρχο στοιχείο ήταν οι πτώσεις.

Στην κορυφή του πίνακα των χρόνων βρέθηκε ο εντυπωσιακός Μάρκο Μπετζέκι με την Aprilia, ο οποίος ξεπέρασε τις δύο πτώσεις που είχε στην πρωινή περίοδο για να κυριαρχήσει το απόγευμα στην Ιαπωνία. Ο Πέδρο Ακόστα με την ΚΤΜ ήταν δεύτερος, παρά την πτώση του στο τέλος, σε μια πίστα που συνήθως οι αυστριακές μοτοσικλέτες τα πάνε καλά. Ο -σχεδόν σίγουρος- πρωταθλητής Μαρκ Μάρκεθ με την εδροστασιακή Ducati ανέβηκε στο τέλος στην 3η θέση, παρά το γεγονός ότι την περισσότερη ώρα βρισκόταν εκτός 10άδας. Ο Ισπανός είναι ο μοναδικός αναβάτης που έχει περάσει αυτόματα στο Q2 σε όλους τους φετινούς αγώνες.

Στην πίστα της Honda, ο Τζοάν Μιρ έδωσε κάτι ενθαρρυντικό στην ομάδα του μέσα στην έδρα της, παίρνοντας την 4η θέση, μπροστά από τον Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο με την Ducati της VR46. Ο Λούκα Μαρίνι έφερε τη δεύτερη Honda στην 6η θέση, ενώ ο (αναγεννημένος;) Πέκο Μπανάια με την άλλη εργοστασιακή Ducati Lenovo πήρε την 7η θέση. Ο Φάμπιο Κουαρταραρό «έσωσε» την παρτίδα για τη Yamaha στα τελευταία δευτερόλεπτα, ανεβαίνοντας στην 8η θέση, και την τελική 10άδα συμπλήρωσαν ο Ρσούλ Φερνάντεθ (Trackhouse Aprilia) και ο Ζοάν Ζαρκό (LCR Honda).

Για πρώτη φορά φέτος ο Άλεξ Μάρκεθ της Gresini θα χρειαστεί να περάσει από το Q1 των κατατακτήριων καθώς έμεινε μόλις στη 15η θέση. Εκεί θα συναντήσει αρκετά «πρωτοκλασάτα» ονόματα, όπως ο Χόρχε Μαρτίν και ο Φράνκο Μορμπιντέλι, με τους οποίους θα παλέψει για να εξασφαλίσει το ένα από τα δύο εισιτήρια που οδηγούν στο Q2.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου θα διεξαχθούν στις 4:50 τα ξημερώματα και ο Αγώνας Σπριντ στις 9:00 το πρωί (ώρες Ελλάδας).

Αποτελέσματα