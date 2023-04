Η πίστα δεν θα είναι έτοιμη εγκαίρως και το φετινό αγωνιστικό πρόγραμμα του MotoGP μειώθηκε στους 20 αγώνες.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP έκανε ένα μεγάλο άνοιγμα προς νέες αγορές φέτος, προσθέτοντας στο καλεντάρι του δύο νέα grand prix σε Καζακστάν και Ινδία. Αυτό θα ανέβαζε τους φετινούς αγώνες του MotoGP σε 21, αριθμό ρεκόρ στην ιστορία του θεσμού.

Ωστόσο, το φιλόδοξο αυτό σχέδιο δεν θα καρποφορήσει. Όπως ανακοινώθηκε από την FIM (παγκόσμια ομοσπονδία μοτοσικλέτας), την IRTA (σύνδεσμος των ομάδων που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα) και την Dorna Sports (κάτοχος εμπορικών δικαιωμάτων του MotoGP), το GP Καζακστάν, που ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί το 3ήμερο 7-9 Ιουλίου, δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά. τα έργα στην πίστα του Σοκόλ, κοντά στην πρωτεύουσα Αλμάτι, που θα φιλοξενούσε τον αγώνα, δεν έχουν προχωρήσει αρκετά ώστε το σιρκουί να είναι έτοιμο εγκαίρως. Έτσι, οι διοργανωτές ελπίζουν πια ότι θα μπορέσουν να κάνουν τον αγώνα το 2024.

Η ανακοίνωση αναφέρει επίσης ότι ο ματαιωμένος αγώνας δεν θα αντικατασταθεί στο αγωνιστικό πρόγραμμα του MotoGP, το οποίο πλέον περιλαμβάνει 20 αγώνες. Ταυτόχρονα, το καλοκαιρινό διάλειμμα του MotoGP παρατείνεται κατά δύο εβδομάδες, αφού ο αγώνας στο Καζακστάν θα ήταν ο τελευταίος πριν από τις διακοπές του πρωταθλήματος τον Ιούλιο.

