Test Drive Chery Tiggo 8 PHEV: Οικονομία χωρίς παραχωρήσεις

Ανακαλύψαμε τον πληθωρικό χαρακτήρα του νέου Tiggo 8 PHEV, στο πλαίσιο του Chery Super Hybrid EU Long Test Drive, οδηγώντας από την Σόφια στην Αθήνα μέσω Θεσσαλονίκης.

Αν υπάρχει ένα ταξίδι που μπορεί να αναδείξει τον πραγματικό χαρακτήρα ενός σύγχρονου plug-in υβριδικού SUV, αυτό είναι η διαδρομή από τη Σόφια μέχρι την Αθήνα, με ενδιάμεση στάση στη Θεσσαλονίκη. Ένα ταξίδι που συνδυάζει γρήγορους αυτοκινητόδρομους, ορεινά περάσματα, αλλά και τις αναπόφευκτες αστικές διαδρομές μέσα σε μεγάλες πόλεις.



Το Chery Tiggo 8 PHEV κλήθηκε να αναμετρηθεί με τις απαιτητικές, πραγματικές συνθήκες μεγάλου οδοιπορικού, όντας ένα αυτοκίνητο με έντονο τον οικογενειακό και εκδρομικό χαρακτήρα: Διαθέτει χώρους για επτά, ένα plug-in υβριδικό σύστημα κίνησης και υπόσχεται οικονομία και ευκολία σε μεγάλα ταξίδια. Στην πράξη, αποδείχτηκε πως το κινέζικο SUV δεν περιορίζεται σε υποσχέσεις, αλλά δίνει μια νέα διάσταση στο πώς αντιλαμβανόμαστε την κατηγορία των μεγάλων οικογενειακών SUV.

Aισθητική που (δεν) κρύβει εκπλήξεις

Η οπτική επαφή με το Chery Tiggo 8 PHEV δεν παραπέμπει σε ένα σύγχρονο SUV με τεχνολογία αιχμής. Το αντίθετο. Συγκρατημένη, με πολλά συντηρητικά στοιχεία, δεν δίνει κάποιο ξεκάθαρο στίγμα -εξαιρουμένης της μάσκας. Μπορείς να πεις ότι αυτό το σχήμα κάπου, κάποτε, το έχεις συναντήσει ξανά.



Η σιλουέτα παραπέμπει άμεσα σε SUV, προφανώς, ωστόσο κανένα στοιχείο του αμαξώματος δεν υποκρύπτει κάποια διάθεση διαφοροποίησης, η προσπάθεια εγκλωβισμού του βλέμματος. Αν στην πλευρά του ενδιαφέροντος φάσματος αισθητικής προσέγγισης βρίσκεται για παράδειγμα το Fiat Grande Panda ή το Toyota C-HR, το Chery Tiggo 8 PHEV βρίσκεται στη διαμετρικά αντίθετη.



Το γεγονός αυτό από μόνο του δεν είναι αναγκαστικά αρνητικό, ούτε και υποδηλώνει μια αδιάφορη προσέγγιση εκ μέρους της μάρκας. Διότι η Chery κατασκευάζει επίσης τα εξαιρετικά ενδιαφέροντα από αισθητική άποψη Omoda και Jaecoo, για να μείνουμε μόνο σε αυτές τις μάρκες που έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα. Η συντηρητική αισθητικά προσέγγιση λοιπόν έχει να κάνει με τη στόχευση της Chery σε ένα πιο ευρύ κοινό, το οποίο δεν ψάχνει κάτι premium αισθητικά αλλά κάτι ουσιαστικό πρακτικά.

Αλλαγή εντυπώσεων εντός

Η τεχνολογική εικόνα εντός της καμπίνας και η σχεδίαση του ταμπλό, έρχονται σε άμεση αντίθεση με την συγκρατημένη αισθητική του αμαξώματος. Η οθόνη των 10,25 ιντσών για τον πίνακα οργάνων και των 15,6 ιντσών για το infotainment είναι περισσότερο από επαρκείς και χαρακτηρίζονται εντυπωσιακές, ενώ η συνδεσιμότητα με Apple CarPlay και Android Auto είναι απρόσκοπτη. Η ποιότητα των υλικών, με μαλακές επενδύσεις και λεπτομέρειες που θυμίζουν μοντέλα μεγάλων Ευρωπαίων κατασκευαστών, ξεπερνά τις προσδοκίες. Ακόμη και σε πολύωρα κομμάτια της διαδρομής, όπως το Θεσσαλονίκη–Αθήνα, το Tiggo 8 PHEV παραμένει φιλόξενο, με καθίσματα που στηρίζουν σωστά το σώμα και με ηχομόνωση που περιορίζει τους εξωτερικούς θορύβους.



Το μεγάλο κεφάλαιο του Tiggo 8 PHEV είναι αναμφίβολα οι χώροι. Με μήκος 4,725 μέτρα και μεταξόνιο σχεδόν 2,71 μέτρα, το SUV της Chery προσφέρει μια πραγματικά άνετη καμπίνα για επτά επιβάτες. Η διάταξη 2+3+2 είναι η κλασική για την κατηγορία, ενώ όλοι οι επιβάτες απολαμβάνουν πολύ καλή ποιότητα υλικών, εργονομικό σχεδιασμό και πρακτικότητα που κάνουν τη διαφορά. Οι εμπρός θέσεις είναι φαρδιές και άνετες, με ηλεκτρικές ρυθμίσεις, θέρμανση/εξαερισμό και λειτουργία μασάζ -πολύ χρήσιμη σε πολύωρα ταξίδια όπως αυτό.



Ένα ακόμα σημείο που δείχνει την προσοχή στη λεπτομέρεια στο εσωτερικό του Tiggo 8 PHEV είναι το κλιματιζόμενο ντουλαπάκι ανάμεσα στα εμπρός καθίσματα. Αποδεικνύεται μάννα εξ ουρανού για τη διατήρηση της σωστής θερμοκρασίας του νερού ή των αναψυκτικών, ειδικά το καλοκαίρι. Η δεύτερη σειρά καθισμάτων προσφέρει άπλετο χώρο για τρεις ενήλικες, ενώ η τρίτη σειρά – που συχνά αποτελεί «τιμωρία» σε SUV αυτού του μεγέθους – εδώ είναι αξιοποιήσιμη ακόμη και από ενήλικες σε μικρές διαδρομές. Το πορτμπαγκάζ παραμένει πρακτικό, με περισσότερα από 117 λίτρα διαθέσιμα ακόμη και όταν όλες οι θέσεις είναι κατειλημμένες, ενώ με την τρίτη σειρά αναδιπλωμένη φτάνει στα 889 λίτρα! Σε διθέσια διάταξη, ο χώρος για της αποσκευές έχει όγκο 1.930 λίτρα!!!

Ένα άλλο στοιχείο που κάνει εντύπωση είναι η πληθώρα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού και οι 9 αερόσακοι. Από το ενεργό cruise control που διατηρεί αποστάσεις και προσαρμόζει την ταχύτητα, μέχρι την υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας και την αυτόματη πέδηση σε περίπτωση κινδύνου, το Tiggo 8 PHEV δείχνει ότι ακολουθεί κατά γράμμα τα πρότυπα ασφαλείας της κατηγορίας. Στο ταξίδι αυτό, η χρήση του adaptive cruise control στον αυτοκινητόδρομο μείωσε σημαντικά την κόπωση, ενώ το blind spot monitoring απέτρεψε πιθανές εκπλήξεις στις αλλαγές λωρίδας.

Ο δρόμος αποκαλύπτει την ουσία

Το πρώτο πράγμα που έρχεται στην επιφάνεια κατά την οδήγηση είναι η άνεση με την οποία το Tiggo 8 PHEV κινεί τη μεγάλη μάζα του αμαξώματός του, με την ηλεκτρική λειτουργία να κυριαρχεί σε χαμηλές ταχύτητες και μέσα στην πόλη. Η μπαταρία των 18,3 kWh επαρκεί για να καλύψει άνετα πάνω από 80 χιλιόμετρα σε αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία, κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι η καθημερινότητα σε μια μητρόπολη μπορεί να καλυφθεί χωρίς καύσιμο. Για το συγκεκριμένο ταξίδι όμως, ο στόχος ήταν άλλος: να δούμε πώς ανταποκρίνεται το υβριδικό σύστημα CSH της Chery σε συνθήκες μακράς διαδρομής.



Το CSH (Chery Super Hybrid) είναι μια τεχνολογία που συνδυάζει έναν υπερτροφοδοτούμενο 1.5 T-GDI κινητήρα βενζίνης με δύο ηλεκτροκινητήρες και ένα έξυπνο κιβώτιο 3 σχέσεων, σχεδιασμένο να εναλλάσσει με ομαλότητα την πηγή ισχύος ανάλογα με τις συνθήκες. Στον αυτοκινητόδρομο το σύστημα φανερώνει τον λόγο ύπαρξής του: εκεί όπου πολλά PHEV αποδεικνύονται «μέσοι όροι» στην κατανάλωση, το Tiggo 8 PHEV δείχνει να έχει εξελιχθεί με πραγματική έμφαση στα μεγάλα ταξίδια.

Ο βενζινοκινητήρας λειτουργεί αποδοτικά, οι ηλεκτροκινητήρες υποστηρίζουν όπου χρειάζεται, και η συνολική κατανάλωση διατηρείται σε επίπεδα που δύσκολα συναντάς σε 7θέσιο SUV των 4,725 μέτρων. Καθ’ όλη τη διαδρομή, ο μέσος όρος βενζίνης παρέμεινε γύρω στα 6,5 λίτρα/100 χλμ, με τη μπαταρία να συνεισφέρει καθοριστικά στα ενδιάμεσα κομμάτια.



Μπαίνοντας στην Ελλάδα, η στάση στη Θεσσαλονίκη έδωσε την ευκαιρία να ελεγχθούν και οι αστικές δυνατότητες του Tiggo 8 PHEV. Σε μια πόλη με κίνηση και στενούς δρόμους, το μεγάλο αμάξωμα μπορεί να δείχνει πρόκληση, αλλά η τεχνολογία υποβοήθησης κάνει τη διαφορά. Οι κάμερες 360 μοιρών, τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας και η εξαιρετική ηχομόνωση καθιστούν την καθημερινή χρήση λιγότερο αγχωτική. Επιπλέον, η αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία μειώνει σημαντικά το κόστος μετακίνησης εντός πόλης. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε διαδρομές 5-10 χιλιομέτρων μέσα στη Θεσσαλονίκη, το Tiggo 8 PHEV κινήθηκε χωρίς καθόλου κατανάλωση βενζίνης, εκμεταλλευόμενο μόνο την ανάκτηση ενέργειας από την πέδηση.



Στον δρόμο, η αίσθηση που αποκομίζει κανείς είναι ενός SUV σταθερού, ήσυχου και προβλέψιμου. Η ανάρτηση έχει ρυθμιστεί με γνώμονα την άνεση, αλλά χωρίς να θυσιάζεται η σταθερότητα στις υψηλές ταχύτητες. Στις στροφές των ορεινών διαδρομών ανάμεσα στη Σόφια και τα ελληνικά σύνορα, το βάρος του αυτοκινήτου γίνεται αντιληπτό, το τιμόνι δεν κάνει πολλά για να προσφέρει επαρκή αίσθηση, αλλά η περίσσεια ισχύος φροντίζει ώστε η εμπειρία να μην είναι ποτέ δυσάρεστη.

Τα 0-100 χλμ/ώρα σε περίπου 9,0 δευτερόλεπτα αποδεικνύουν ότι η συνδυαστική ισχύς των 279 ίππων δεν είναι απλώς θεωρητική. Δίνει πραγματική άνεση στις προσπεράσεις και είναι πάντα διαθέσιμη, καθώς το σύστημα φροντίζει να κρατά τις μπαταρίες με επαρκή ενέργεια, μεταξύ του 10 και 20% της χωρητικότητάς τους περίπου. Η μετάβαση από ηλεκτρική σε θερμική λειτουργία είναι τόσο ομαλή, που δύσκολα γίνεται αντιληπτή από τον οδηγό και τους επιβάτες. Το κιβώτιο ταχυτήτων λειτουργεί αρμονικά, χωρίς δισταγμούς, κάτι που ενισχύει την αίσθηση τεχνολογικής ωριμότητας.



Με ταχύτητες της τάξης των 130 χλμ./ώρα, το Tiggo 8 PHEV μπορεί να καλύψει πάνω από 900 χιλιόμετρα με ένα ρεζερβουάρ χωρίς φόρτιση της μπαταρίας και πλέον των 1.000, αν ξεκινήσει κανείς με πλήρως φορτισμένη μπαταρία. Ακόμη και όταν εξαντληθεί η μπαταρία, το CSH υβριδικό σύστημα συνεχίζει να λειτουργεί αποδοτικά, με το turbo σύνολο εσωτερικής καύσης να υποστηρίζεται ιδανικά από τον ηλεκτρικό κινητήρα. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ο «φόβος» πολλών PHEV που καταλήγουν σε υψηλή κατανάλωση όταν η μπαταρία αδειάσει. Στην πράξη, η μέση κατανάλωση των 6,5 λίτρων/100 χλμ. στο ταξίδι, καθιστά το Tiggo 8 PHEV ιδιαίτερα ελκυστικό για όποιον ταξιδεύει συχνά μεγάλες αποστάσεις.



Καθώς το αυτοκίνητο έμπαινε στην Αθήνα, έπειτα από εκατοντάδες χιλιόμετρα, η εικόνα που είχαμε σχηματίσει ήταν ξεκάθαρη: το Chery Tiggo 8 PHEV δεν είναι απλώς ένα ακόμη μεγάλο SUV, αλλά μια πρόταση που φέρνει στο τραπέζι πραγματικά πλεονεκτήματα για τον σύγχρονο οδηγό. Η 7θέσια διάταξη και οι μεγάλοι χώροι το καθιστούν ιδανικό για οικογένειες ή για όσους χρειάζονται ευελιξία στη μεταφορά επιβατών και αποσκευών. Το προηγμένο υβριδικό σύστημα CSH εξασφαλίζει ότι το αυτοκίνητο μπορεί να σταθεί τόσο σε καθημερινές αστικές μετακινήσεις όσο και σε μεγάλα ταξίδια, με οικονομία που σπάνια συναντάται στην κατηγορία. Ταυτόχρονα, η δυνατότητα ταχείας φόρτισης έως 42 kW -σπάνια στην κατηγορία των PHEV- προσφέρει μια ευπρόσδεκτη ευελιξία στην κατηγορία καθώς, αν ο οδηγός το επιθυμεί, επιτρέπει διαλείμματα πλήρους φόρτισης της μπαταρίας στο ταξίδι, που δεν ξεπερνούν τα 20 λεπτά.

Πολλά πλεονεκτήματα σε τιμή έκπληξη

Στην κατηγορία μεγέθους του Tiggo 8, με δυνατότητα φιλοξενίας 7 ατόμων, τεχνολογία PHEV (μηδενικά τέλη κυκλοφορίας), δεν υπάρχει άλλο SUV με κόστος 37.990 ευρώ. Αν μάλιστα συνυπολογίσουμε το γεγονός των πλεονεκτημάτων του και ότι λειτουργικά δεν υπολείπεται από τις κορυφαίες προτάσεις της κατηγορίας, τότε αυτή η τιμή λιανικής εμπίπτει στην κατηγορία «χάρισμα».



Δεν είναι όμως μόνο το γεγονός ότι το «αφεντικό τρελάθηκε» και δίνει τσάμπα ένα αυτοκίνητο αυτών των δυνατοτήτων. Ο υποψήφιος αγοραστής επωφελείται από μια πολυετή εγγύηση και συγκεκριμένα 7 ετών ή 150.000 χλμ., ενώ, ειδικά για την μπαταρία υψηλής τάσης, τα έτη της εγγύησης φτάνουν στα 8 και τα χιλιόμετρα στα 160.000. Ταυτόχρονα η Chery έρχεται στη χώρα μας υπό τη σκέπη της Σπανός Α.Ε., η οποία διαθέτει επαρκή τεχνογνωσία και δίκτυο άμεσης υποστήριξης, τόσο σε επίπεδο συντήρησης όσο και επάρκειας ανταλλακτικών. Προσωπικά δεν μπορώ να φανταστώ τι άλλο μπορεί να ζητήσει κανείς για να δει «ζεστά» το Chery Tiggo 8 PHEV, είτε ως ιδιώτης, είτε ως εταιρικός χρήστης.



