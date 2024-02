Μία ήταν η ομάδα που είχε συγκεκριμένο πρόγραμμα δοκιμών στο τεστ της Formula 1 στο Μπαχρέιν και θέλει να αποφύγει τις κακές συνήθειες της περασμένης χρονιάς.

Οι χειμερινές δοκιμές της Formula 1 έχουν περάσει πλέον στην ιστορία. Η πίστα του Σακχίρ στο Μπαχρέιν φιλοξένησε τα νέα μονοθέσια και για τρεις ημέρες η δράση «ζωντάνεψε» στην έρημο της Μέσης Ανατολής.

Ο ταχύτερος γύρος του τριημέρου επετεύχθη από τη Ferrari SF-24 που οδήγησε ο Κάρλος Σάινθ. Ο Ισπανός τη δεύτερη ημέρα σημείωσε το 1:29,921 και πλησίασε το χρόνο της pole position του 2023. Η ιταλική ομάδα πρωταγωνίστησε στις δοκιμές, καθώς βρέθηκε στην κορυφή των χρόνων και την τελευταία ημέρα.

